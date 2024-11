Todo listo para la gran gala de la solidaridad

Será este sábado 23 de noviembre, en el Gran Canaria Arena a las 20:00 horas, presentada y dirigida por Roberto Herrera y retransmitida en directo por La 2 de TVE en Canarias. Oportunidad única para disfrutar en vivo y sobre el mismo escenario de los artistas David de María, Amistades Peligrosas, el ex integrante de "Son by four" Ángel López, Manu Tenorio, Ezio Oliva, Barei, Luitingo, Mario Falero, Aduen Amaya y Alberto Monterrey junto a la Family Soul Band, Sinai y el Coro Infantil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria conforman las actuaciones musicales. El humor correrá a cargo de Antonia San Juan.

Además, durante la gala se hará entrega de los Premios Valientes 2024 y habrá un set de llamadas en directo con hasta 20 líneas telefónicas disponibles atendidas por profesionales de la comunicación y el espectáculo para que los telespectadores puedan realizar su aportación.

Aunque a punto de agotarse, aún quedan entradas disponibles en www.tureservaonline.es y de forma presencial en la sede de la Fundación en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 8:30 a 19:00. Además, se podrán adquirir también a través del código QR disponible en los perfiles de redes sociales de Pequeño Valiente, todas ellas a precios de entre 10 y 15 euros.

Existe además una Fila Cero, para aquellos que quieran realizar un donativo sin asistir a través del número de cuenta ES67 2100 4862 5722 0030 7894, indicando en concepto: FILA 0.

La Gran Gala Pequeño Valiente 2024 está organizada por la Fundación Pequeño Valiente y dirigida y presentada por Roberto Herrera, gracias al patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de su Instituto Insular de Deportes y el apoyo de RTVE Canarias.

Patrocinan Encuentro Modas, Fundación Caixa, Sonocom, Cajasiete, Viajes Canarias Europa, Grupo Rafael Afonso, Guayadeque Centro, Ceconsu Spar, Jucarne, Fundación Dinosol, Líneas Romero, Logitrans, International Paper, Lavandería Mogán, Acosta Gráfica, S.L., El Libro Técnico y New Pol.

Colaboran Bimbo Donuts Canarias, Televisión Canaria y Radio Televisión Canaria, AC Hotel Iberia, Hoteles Lopesan, La Huella de Marietta, Orange, RIU Hotels & Resorts, Sercotel Playa Canteras, Tirma, tureservaonline.es, Pirotecnia Huracán, Porkatálogo d'impresión, Hotel Cristina by Tigotán Las Palmas, Aguacana, SKM Canarias y Fotógrafo Krauss.