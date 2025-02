La Laguna/ El Consistorio condecora al jugador de baloncesto por una trayectoria profesional plagada de éxitos y por la labor promocional que ha realizado del municipio, a nivel nacional e internacional. El jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, comúnmente conocido como 'El Chacho', se ha convertido esta tarde en Hijo Predilecto de San Cristóbal de La Laguna en un merecido homenaje que le ha querido rendir el Ayuntamiento municipal a uno de sus deportistas más ilustres. El acto, presidido por el acalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, sirvió para repasar y homenajear la larga y exitosa trayectoria del deportista, en la que ha cosechado importantes títulos a nivel de clubes y de selecciones.



Luis Yeray Gutiérrez inició su intervención elogiando a Sergio Rodríguez como "uno de los jugadores más determinantes y carismáticos que ha dado el baloncesto español en las últimas décadas". "A lo largo de su carrera, ha contribuido a promocionar el nombre de nuestro municipio a nivel nacional e internacional, tanto en los distintos clubes en los que ha jugado, como en las destacadas participaciones que ha tenido en la Selección Española de Baloncesto, formando parte del combinado nacional más brillante de nuestra historia", declaró el alcalde.

El primer edil continuó exponiendo que "con el título de Hijo Predilecto, San Cristóbal de La Laguna reconoce una trayectoria profesional difícilmente igualable. Pero sobre todo reconocemos, también, los valores que Sergio Rodríguez que siempre ha representado dentro del mundo del deporte y que son extrapolables a nuestra vida: su trabajo incansable, desde muy joven, hasta encontrar su lugar dentro del baloncesto profesional; el espíritu de superación, la capacidad para liderar al equipo, su exquisita deportividad y su compañerismo".

Por su parte, Sergio Rodríguez, destacó que "recibir este título y quedar ligado de una manera tan directa a esta ciudad, es un honor que llevaré siempre en el corazón con profunda gratitud. Esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, llena de historia y cultura, me ha visto crecer y forjarme como persona, brindándome valores, inspiración y una identidad que va siempre conmigo".

El deportista lagunero también reseñó que "más que un reconocimiento, asumo un compromiso: seguir representando con orgullo a esta tierra, contribuir a su bienestar y devolverle, en la medida de lo posible, todo lo que me ha dado". Por último, el homenajeado agradeció al Ayuntamiento este honor y a todas las personas que han hecho posible este nombramiento. "Lo llevaré con mucha responsabilidad, humildad y el cariño que siempre he sentido por La Laguna y su gente", apostilló.

En el acto estuvieron presentes los concejales de la Corporación municipal y una importante representación de la familia del homenajeado, además de otros invitados institucionales de administraciones como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias y otros ayuntamientos de la isla.

Trayectoria profesional de Sergio Rodríguez

'El Chacho' anunció su retirada en el verano del 2024, tras cosechar los éxitos más destacados en el mundo del baloncesto. Ha sido uno de los pocos jugadores españoles que ha formado parte de la NBA, siendo miembro de las plantillas de Portland Trail Blazers, Sacramento Kings y New York Knicks.

Como integrante de la Selección Española de Baloncesto, ha cosechado un oro en el Mundial de Japón de 2006, una plata en el Eurobasket de 2007, una plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un bronce en el Eurobasket 2013 de Eslovenia, un oro en el Eurobasket de 2015 de Francia y dos bronces en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Eurobasket 2017 de Turquía.

A nivel de clubes nacionales, inició su carrera en el Club Baloncesto Tenerife, aunque su debut en la ACB fue con el histórico Estudiantes de Madrid. Una de sus etapas más exitosas la desarrolló en el Real Madrid de Baloncesto, donde contribuyó de manera significativa a lograr numerosos títulos.

En sus ocho temporadas en el club madridista, logró levantar 17 títulos: dos Euroligas, una Copa Intercontinental, cuatro Ligas, cinco Copas del Rey y cinco Supercopas de España. Además, fue MVP de la Euroliga e integrante del quinteto ideal en la temporada 2013-2014, MVP de la Supercopa de España en 2013 y fue elegido en tres ocasiones miembro del quinteto ideal de la Liga (2012-2013, 2013-2014 y 2015-2016).

No fueron sus únicos logros a nivel europeo. Sergio Rodríguez también llegó a formar parte del histórico CSKA de Moscú, equipo con el que ganó una Euroliga y dos ligas VTB, y del EA7 Emporio Armani Milán, donde ganó una Liga, dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia.