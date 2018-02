Santa Cruz de Tenerife/ Cada año, cuando se acerca la fiesta en las calles, se distribuye este material y las medidas de autoprotección entre vecinos, comercios y sector turístico. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife editará y distribuirá, como cada año y en los próximos días, un folleto informativo que contiene las medidas básicas de autoprotección y seguridad una vez que el Carnaval tome las calles de la capital tinerfeña.



La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, Zaida González, ha recordado que "tenemos el compromiso de hacer llegar toda la información que contienen los planes de autoprotección a los ciudadanos y para ello un dudamos en hacer un esfuerzo a través de los medios de comunicación, las redes sociales y demás, pero también con material tangible y accesible tanto para los vecinos como para las miles de personas que nos visitarán durante estas fiestas".

De hecho, la edil cuantificó ese esfuerzo en la edición y distribución de casi 30.000 folletos informativos, la elaboración de hasta 500 carteles informativos que se entregarán a locales y negocios para que los tengan a disposición del público que contienen incluso un código que permitirá descargarse el mapa de los recursos policiales y de emergencias que estará a disposición de los ciudadanos a partir del próximo 9 de febrero", manifestó.

Más de la mitad de esos folletos serán encartados en los principales periódicos de la provincia tinerfeña para asegurar la amplificación de esa información.

González recordó que cada Carnaval, "y este no es una excepción", se elaboran tres grandes planes de autoprotección que dan cobertura a los actos que organiza el Ayuntamiento santacrucero.

"De manera sectorizada se elaboran, revisan y registran oficialmente los planes específicos que cubren las galas y concursos que se celebran en el Recinto Ferial, e incluso la sección de Protección Civil realizó una exposición pública dirigida a los grupos del carnaval el pasado mes de enero", apostilló.

La concejal mencionó que para dar a conocer ese plan al público en general también se dispone de un vídeo de animación que se emite antes de cada concurso, acto o gala con las recomendaciones esenciales de seguridad.

La dirigente municipal explicó que el segundo plan de autoprotección que se elabora, también gracias a la colaboración de la concejalía de Fiestas, se refiere a la puesta en funcionamiento de las atracciones y puestos de la feria.

"Es importante resaltar que se realiza un estricto control de esas estructuras por parte de personal técnico cualificado y se complementa con inspecciones previas y cotidianas una vez que comienza a funcionar la zona de atracciones, esa supervisión se mantiene durante todo el Carnaval", señaló.

"Y el último gran plan de autoprotección es el que se está perfilando estos días y que se refiere al momento en el que el Carnaval salta a las calles, un documento sumamente complejo y en el que Santa Cruz ya acumula una importante experiencia en esta materia, no debemos olvidar el carácter eminentemente festivo y multitudinario de nuestras fiestas", concluyó.

Todos estos planes una vez aprobados son remitidos al registro oficial de planes de autoprotección del Gobierno de Canarias, lo que remarca su carácter público.

Por último, y aunque no son estrictamente planes de autoprotección, para las dos exhibiciones pirotécnicas que se realizan en Carnaval, en el Entierro de la Sardina y el Domingo de Piñata, se elaboran informes precisos desde Protección Civil en coordinación con las empresas pirotécnicas y aplicando la normativa vigente en esa materia.