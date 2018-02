Más de 500 estudiantes y público en general han participado estos días en las diferentes actividades gratuitas programadas, entre ciclos de talleres para escolares, charlas y debates para todos los públicos, con el objetivo de visibilizar a la mujer científica y promover el interés de las niñas por la ciencia y la tecnología. En concreto, las charlas y debates llenaron el Auditorio de Puerto del Rosario y el Salón de Actos del IES La Oliva con estudiantes de Bachillerato de distintos centros educativos de la isla, y los cafés científicos convocaron la presencia de público en general en el Centro Cultural Raíz del Pueblo de La Oliva.

La catedrática de Física Aplicada de la ULL, Catalina Ruiz-Pérez, Premio Canarias de Investigación e Innovación, participó en un encuentro con alumnos de ESO y Bachillerato en el que apostó por una cultura de ciencia igualitaria sin estereotipos de género, además de dar a conocer a los jóvenes los avances en nanomedicina, moléculas para solucionar los contaminantes emergentes, o la cristalografía entre los nuevos materiales para la tecnología.

Además, el Encuentro 'la ciencia es también cosa de mujeres, no desperdiciemos el talento' con Catalina Ruiz arrojó como conclusiones la importancia de potenciar la imaginación y los equipos multidisciplinares, con normalidad e igualdad, entre mujeres y hombres, ante la actual realidad de la masculinidad en la ciencia; La relevancia de crear grupos de trabajo con alumnas a través de pequeños talleres en los institutos de enseñanza para que las jóvenes trabajen sobre figuras de mujeres científicas que luego defenderán públicamente ante sus compañeros; e insistir en potenciar la organización de este tipo de encuentros celebrado estos días en Fuerteventura, con diversidad de temas de ciencia (matemáticas, ecología, física, química, etc) y posibilitar en este misma línea las interacciones con estudiantes y diferentes colectivos, vecinales, asociaciones, sindicatos, etc...

Todas las actividades organizadas por la ACIISI en Canarias se suman a la Iniciativa 11 de febrero, que acoge más de mil iniciativas en España

