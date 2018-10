'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje' combinará la moda y la generación de negocio para las empresas canarias

El vicepresidente económico del Cabildo, Efraín Medina, ha presentado esta mañana en rueda de prensa los detalles del evento acompañado por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Adeje, Ermitas Moreira, y el director del evento, Edgar Magdalena.Medina ha asegurado que la 'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje' es un evento que tendrá continuidad "porque su objetivo principal es la generación de desarrollo económico y de empleo estable y de calidad".La concejala Ermitas Moreira ha agradecido la apuesta por el municipio de Adeje para celebrar esta edición del TFBCA. "Somos un destino de sol y playa, pero con capacidad para albergar eventos de calidad como sucede en esta ocasión", ha destacado Moreira.'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje' surge como un referente de las últimas tendencias del sector de la moda especializada en baño y un punto de encuentro que, además de ser cita indespensable de las pasarelas al aire libre, busca la promoción del municipio de Adeje como destino ideal. De igual modo, este evento, que se consolida en el tiempo, busca crear sinergias para que el sector del turismo y el textil puedan beneficiarse respectivamente de la promoción, comercialización y difusión conjunta de sus actividades a nivel nacional e internacional, lo que repercutirá en beneficio del desarrollo económico de Tenerife.TFBCA contará con una gran pasarela a pie de playa, que repite este año en la playa del Duque de Costa Adeje. En ella, las firmas invitadas presentarán sus nuevas colecciones bajo un atardecer único, acompañadas de otras marcas de complementos. Además, en esta edición se añadirá un nuevo escenario en playa Fañabé, donde se mostrarán al público las tendencias de la temporada de moda baño y sport.En esta nueva edición serán más de 30 firmas canarias, nacionales e internacionales, las encargadas de presentar sus nuevas colecciones para playa y piscina, e irán acompañadas por otras marcas especializadas en complementos y que están adscritas a los programas insulares de Tenerife Moda y Emprendemoda Tenerife. Serán desfiles protagonizados por modelos nacionales e internacionales, así como por nuevas caras del sector elegidas a través de un casting.La top model internacional y presentadora de TVE, Nieves Álvarez, junto al actor, modelo y emprendedor israelí, Eliad Cohen, serán los encargados de presentar esta pasarela única en Europa que, a las puertas del invierno, permite celebrar un desfile de moda de baño al aire libre y con una puesta de sol única como telón de fondo.Calendario-15 de octubreCasting Fresh FaceUn casting abierto en el municipio de Adeje dará la oportunidad a los jóvenes de la isla de emprender una carrera profesional en el mundo de la moda. Los seleccionados tendrán la posibilidad de participar en una sesión de fotos y ser la imagen de una firma participante en la pasarela "New Talents", así como también desfilar en la pasarela comercial y en diferentes actos de promoción de TFBCA.-16 de octubreBlogger DayBloggers Meeting es un encuentro informal que reúne a a los blogueros de moda más importantes de Canarias para compartir conocimientos del sector propiciando el networking entre bloggers, empresas y el propio destino. También se darán a conocer las claves de ésta nueva edición y contarán con información de primera mano para facilitar la comunicación del evento.-17 de octubreShotting in liveDurante la jornada se realizarán diversas sesiones de fotos en el municipio de Adeje donde los modelos seleccionados en nuestro casting "Fresh Face" podrán conocer la dinamica de un "fashion shooting". Las firmas participantes en la pasarela "New Talents" serán las encargadas del estilismo disponiendo asi de una imagen de campaña para impulsar la comunicación de sus firmas.Fashion talksEl Clúster de la Moda de Tenerife se reúne por primera vez en Adeje en un encuentro abierto donde se debatirán lineas de actuación para el 2019.-18 de octubrePasarela Comercial TFBCALa playa de Fañabe se convierte en el escenario perfecto para que la oferta comercial del Sur de Tenerife pueda mostrar las tendencias de la temporada en moda baño. Una acción dinamizadora del comercio local, que convierte la arena de unas de las playas más concurridas de Adeje en una pasarela donde participaran diseñadores y comercios con firmas internacionales.

-19 de octubre

Pasarela de Diseñadores TFBCA

Despúes del éxito de la primera edición Adeje y más concretamente la Playa de Duque Norte se convertirán de nuevo en el epicentro de la moda baño en Europa en un show único, 18 desfiles con importantes novedades. Los primeros en subirse a la pasarela serán los nuevos talentos. Un claro impulso a la emprendeduría y el talento de nuevos creativos que pretenden iniciarse en el diseño de moda baño. Despúes de los new talents llegará el momento de las firmas consolidadas. Las empresas adscritas a los colectivos Tenerife Moda y Emprendemoda desfilaran junto a destacadas firmas nacionales/internacionales invitadas mostrarán sus tendecias de cara a la próxima temporada en una espectacular pasarela.

-20 de octubre

Showroom TFBCA

Un showroom comercial cerrará la segunda edición de Tenerife Fashion Beach. Las firmas participantes tendrán la oportunidad de comercializar sus colecciones de cara a la temporada 2019 entre el sector empresarial de Tenerife en una apuesta por comercializar un producto de calidad fabricado en Canarias .

Tendencias de la pasarela de la Playa del Duque

Ola Olita & By Loleiro.- Desde la selva del Amazonia llega Jhibaro, la primera colección de la nueva firma canaria Ola Olita. Colores lisos vibrantes, junto al print inspirado en la jungla, cubren de divertidos monos mico, lianas y maxi hojas de palmera las prendas que dan vida a esta propuesta para la primavera-verano 2019. Cortes tradicionales, básicos, asimetrías y escotes pronunciados envuelven a la mujer en exclusivos bikinis, trikinis y bañadores que se acompañan, asimismo, de prendas desenfadadas y cómodas como túnicas, vestidos playeros, tops y bolsos a juego. La firma By Loleiro, además, complementa los looks con maxipamelas de sinamay y rafia en diversas tonalidades.

Bea de la Rosa.- La firma Bea de la Rosa apuesta por Game 2.0, nombre que da título a su colección cápsula 2018. La ganadora del VIII concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda combina multitud de recursos gráficos y dinámicas propias de los videojuegos en estampados repletos de color que dan forma a bañadores y bikinis de cortes arriesgados, en los que los guiños al gaming de los años 90 acentúan la fuerza de sus diseños. Como complementos, la marca Pendientera muestra su divertida propuesta, inspirada en el estilo pop de artistas como Roy Lichtenstein, con piezas de bisutería acrílica combinadas con otros materiales como metales y piedras.

Román Peralta.- El diseñador grancanario Román Peralta muestra C.O.D.E (Colours of Desire), una colección que se inspira en un concepto abstracto: líneas sobre el cuerpo y formas que se dibujan y remarcan, simbolizando un nuevo paso en el camino de la marca que, por vez primera, se adentra en la moda de baño masculina. Cortes inusuales y materiales de calidad se combinan con abalorios metálicos, en contraste con los colores puros de la propuesta. Prendas minimalistas y guiños sporty para el nuevo hombre.

Zooo Society.- La firma de Tenerife Moda, Zooo Society, presenta su nueva colección primavera-verano 2019, la cual llega bajo el título de Endless Land. Cortes rectos que dibujan la silueta femenina envueltos en estampados propios que se inspiran en paisajes infinitos y tierras sin fin, lugares que se suceden para vestir la colección de baño pensada para mujeres que no tienen horizonte.

Ananas Wear.- La nueva firma Ananas Wear debuta con su colección de hombre y mujer 2019, inspirada La Habana vieja. La naturaleza cosmopolita de los habitantes de la isla caribeña, a través de la Historia, se refleja en esta propuesta juvenil y arriesgada, donde los estampados y las formas simulan esa mezcla de estilos arquitectónicos que han quedado como testigos en Cuba, a través de diferentes épocas y colonizaciones en las que cobró protagonismo España, Inglaterra, Francia o Estados Unidos.

Milena Rodher Swimwear.- La firma Milena Rodher muestra su nueva colección de baño 2019, la cual lleva por título Paradise City. Líneas minimalistas y cortes sexys que tienen como prioridad realzar la silueta de la mujer. Lycras de alta calidad y una paleta de colores única, que se inspiran en la ciudad de Los Ángeles, en el exceo de Hollywood y en la "beach culture" de Malibú o Venice Beach para brillar como una estrella de Hollywood.

Locaplaya.- La firma Locaplaya, de EmprendeModa Tenerife, presenta su nueva colección 2019 Inefable, la cual se inspira en los amantes del mar, en esas personas que acuden día a día a la playa para practicar deporte o nadar. Se trata de una apuesta inédita, repleta de color, que ama la geometría casi desde un punto de vista matemático, pero con guiños tribales que transmiten en cada prenda el alma de la marca. Bikinis con espalda en escote de mariposa, camisetas de licra, faldas pareo de licra, bolsos petates de neopreno textil con cluth o neceseres a juego, así como un mundo de bisutería personalizado se convierten en tendencia para complementar el look ideal para hacer ejercicio sin alejarse de la moda. La paleta de colores abarca la gamas de rosas, violetas, verdes agua, azules, rojo tomate, amarillos y grises.

Hipertrófico.- La firma Hipertrófico Swimwear, de Gran Canaria, presenta su nueva colección 2019, que llega bajo el nombre de Splash. Una propuesta para hombre y mujer con la que la marca rinde homenaje a su quinto aniversario. Color, estampados propios, detalles cuidados al máximo y aires retro con pinceladas de modernidad para sumergirse en el verano más divertido.

Lava.- La firma Lava, adscrita a EmprendeModa Tenerife, sube a pasarela su nueva colección cápsula titulada Ocho, una propuesta exclusiva para hombre. La aceptación de la Graciosa como octava isla del Archipiélago canario sirve de inspiración a la marca, que aboga por mezclar prendas para el ocio y la práctica del deporte.

Aurelia Gil.- La diseñadora de Gran Canaria, Aurelia Gil, presenta Cápsula A5 Swimwear collection 2019, inspirada en la estética japonesa, con su parte más Pop e iconográfica, pero conviviendo de forma coherene con el espíritu español castizo. El Anime nipón, el flamenco, las lolitas, una fusión de estilos que, a través de bloques de color en tonos pastel subidos con transparencias en tul y partes opacas en lycra, se mezclan con tonos más vibrantes para el verano. Cortes extra femeninos en los vestidos de noche, guiños corseteros y básicos jugando a las ataduras Geisha, los escotes en V, las asimetrías, los volantes y los nudos o lazos son los protagonistas de esta propuesta para mujer que, como novedad, introduce la línea de tricot en sus prendas.

Noemí Felipe.- La firma de la diseñadora Noemí Felipe, perteneciente a Tenerife Moda, llega con su nueva colección primavera-verano 2019 orientada en una gama de moda baño de lujo. Inspirada en aires de las costas mediterráneas, la propuesta se enfoca a diseños sofisticados, cómodos y atrevidos y se presenta en diferentes líneas, ofreciendo un amplio abanico de tonos lisos, aunque los verdaderos protagonistas son los estampados florales, hojas tropicales y animal print. Bikinis y bañadores que se combinan con kaftanes, faldas, vestidos, pantalones y sudaderas en diferentes texturas como voile, viscosa y felpa. La paleta de colores pasa por rojos, amarillos, naranjas, marrones, azules y el clásico negro.

The Knot Company.- La firma The Knot Company muestra su nueva colección Escafandra, con la que se sumerge en las profundidades del mar para presentar una propuesta masculina repleta de color y sensaciones. Tejidos de fibras ecológicas que apuestan por prendas cómodas en las que destacan los boxer cortos y surferos, así como pantalones largos, sudaderas, camisas y camisetas sin olvidar los bolsos y porta-toallas característicos de la marca. Estilo juvenil que sorprenderá.

Sedomir Rodríguez de la Sierra.- La firma Sedomir Rodríguez de la Sierra, adscrita a Tenerife Moda, realiza su primera incursión en la moda especializada en baño. La marca presenta su nueva colección Swimwear 2019, la cual se inspira en los años 60 y en la mítica escena de la película Doctor No, donde la actriz Ursula Andress lucía un espectacular bikini que revolucionó la industria de la época. Sofisticados bañadores y bikinis en los que priman cortes arriesgados y cinturas altas, que se presentan en colores vibrantes que rompen el eclepticismo del blanco. Aires vintage donde se mezclan doradas piezas metálicas, con formas asimétricas, junto a nudos estratégicamente colocados en cada prenda, construyendo elegantes siluetas hiperfemeninas.

Arena Negra.- La marca Arena Negra, de Tenerife Moda, presenta sus cuatro líneas de baño para 2019: Arena Bohemia, una colección fresca, que mezcla los colores más cálidos con el dorado para dar un toque lúxury; Arena Army, de estampado floral y una combinación de colores que recuerda al camuflaje, aderezado con tachas y ojetes metálicos; Arena Oriente, la cual recoge estampados étnicos con una combinación de colores brillantes en los que predominan el amarillo, el naranja y el negro; y Arena Acuario, que apuesta por un estampado en tie dye y denim, con tonos agua y turquesa irregulares que emulan el movimiento del océano.

Karl Lagerfeld.- La firma homónima del diseñador alemán Karl Lagerfeld se adentra en el mundo de la moda baño con la presentación de la nueva línea Swimwear para la primavera-verano 2019. Aunque en el año 2017, el creador dio sus primeros pasos en moda para la playa con una colección cápsula junto al sello francés Vilebrequin, ahora presenta una línea más completa que incluye bañadores y bikinis, además de toallas, camisas, polos y complementos.

Miss Bikini.- La marca italiana Miss Bikini, diseñada por Alessandra y Francesca Piacentini, ha revolucionado el concepto de la moda para la playa con la creación de colecciones que van más allá de looks para el mar o la piscina, sino que pueden ser utilizados en ciudad e incluso en la noche. En cada colección, la firma apuesta por una gama única de colores, estampados, bordados, accesorios e infinidad de detalles que incluyen perlas, conchas, cristales Swarovski y lentejuelas para dar un toque deluxe a cada prenda.

Entreaguas.- La firma colombiana Entreaguas, al frente de Natalia Botero, presenta su nueva colección de moda baño mujer 2019, Stardust. Prendas sugerentes, confeccionadas artesanalmente, en la que destacan texturas como el macramé, bordados, telas teñidas a mano y nudos que construyen bikinis y bañadores exclusivos inspirados en los colores de la naturaleza. Caftanes y blusas complementan unas prendas repletas de sensualidad.

Tendencias en la Playa Fañabé

Seco Seco.- La firma de Emprendemoda Tenerife, Seco Seco, muestra su nueva colección 2019, Ocean and Stars, looks de pasarela creados para la ocasión con un estampado inédito y exclusivo. Modelos ideados para piscina o crucero, pero que combinados con prendas más sofisticadas crean sofisticados estilimos en materiales como la gasa terciopelo, seda, y raso. La colección se acompaña de complementos únicos con borlas, redes de pescador recicladas y piezas en latón y metacrilato.

Lava Sport.- La firma Lava, adscrita a EmprendeModa Tenerife, sube a pasarela su nueva colección de baño deportivo, la cual sigue la inspiración de su propuesta 2019, titulada Ocho. Prendas de marcado estilo sporty, cómodas y ligeras para la práctica de deportes acuáticos.

Pi-3-14.- La marca Pi-3-14, de Tenerife Moda, presenta su nueva colección de baño 2019, en la que destacan sus llamativos estampados y la variedad cromática que inunda de alegría cada pieza. Bañadores, bikinis y la línea Casual, en la que se integran bordados y apliques trabajados a mano. Diseños juveniles y modernos con toques metálicos.

Yan Shuang.- El artista y diseñador chino, Yan Shuang, presenta por vez primera su trabajo en Europa con una colección de complementos para la mujer en la que destacan sus estampados exclusivos. Color, piel y flores dan forma a la nueva colección de bolsos, bandoleras, mochilas y carteras en las que se refleja su evolución creativa, siempre con un marcado respeto por el medio ambiente. A día de hoy y después de 10 años, Yan Shuang es una marca especializada en piezas únicas que se venden ya en más de 200 puntos del continente asiático.

Maillot Soraya.- La firma francesa Maillot Soraya presenta Mikonos, su colección de baño 2019, en la que sigue apostando por líneas modernas y atractivas para la mujer. Desde el nacimiento de la marca en 1994 en Saint-Tropez, ciudad famosa frecuentada por las estrellas, la evolución de esta enseña ha ido en aumento con nuevas líneas ideadas para la silueta femenina. La actual propuesta impresiona por su estilo elegante, sus colores cada vez más brillantes y su variedad de accesorios, entre los que destacan túnicas, vestidos y pantalones, así como sus famosos bikinis y trikinis Push Up.

Anana Wear.- La firma Anana Wear presenta en esta pasarela su nueva colección de moda íntima masculina. Boxers, slip de corte italiano y camisetas a juego que visten al hombre más juvenil de color y diversión. Destacan los alegres prints de la marca, donde el mundo del cómic y la logomanía son los auténticos protagonistas.

Faro Bag.- La firma Faro Bag, de EmprendeModa Tenerife, presenta su nueva colección de bolsos 2019 para hombre y mujer, en la que predominan los tejidos reversibles y combinables con las prendas de baño. La propuesta consta de cuatro líneas más una cápsula, que se definen en: Línea Reflejos, inspirada en los reflejos plateados que deja el sol en las crestasde las olas, por lo que predominan los colores llamativos de los accesorios de playa; Línea Canarias en la que predominan los tonos blanco, azul y amarillo; Línea Arena, más clásica y en tonos tierra y Línea Atlántico, con la clásica paleta cromática en la que destacan el blanco, rojo y azul.

Firmas de complementos

Hammerhoj.- La marca Hammehoj Design, de Emprendemoda Tenerife, llega con su nueva colección para la próxima temporada primavera-verano 2019, en la que cubre los pies con una gama de colores empolvados y terrosos con texturas afelpadas. Como seña de identidad de la firma, vuelven a incluirse los pisos de 7 cm y 5 cm que dotan a las características alpargatas de la enseña de elegancia pero con aires boho. Los looks se complementan con bañadores de Basic not Basic (marca de Gran Canaria) y sombreros de rafia de Adereza tu Cabeza (firma de Tenerife).Además, destacan los kimonos de lino y seda que forman parte de la colección cápsula propia de Hammerhoj.

Carmen Dauta.- La alta bisutería brilla con Carmen Dauta, marca adscrita a Emprendemoda Tenerife, que apuesta en sus diseños exclusivos y hechos a mano por materiales singulares en su nueva colección titulada Suave es la noche. La propuesta está inspirada en el Art Decó y el lujo de los maravillosos años 20. Los materiales son guipur, plata chapada en oro, piedras semipreciosas y cristal Swarovski.

MySweetAlpargatas.- La firma de Emprendemoda Tenerife, MySweetAlpargatas, presenta la colección cápsula Portofino, inspirada en este pueblo pesquero de la riviera italiana que se convierte cada verano en ciudad resort con el ambiente más chic. Elegantes palas de doble sela, en varios colores de piel y aderezados con elegantes piedras, esbeltas cuñas en oro y plata o las clásicas alpagartas con toques boho dan forma a la propuesta de la marca para vestir los pies de auténtico glamour.

Sunny & Funny.- La firma Sunny & Funny, de Emprendemoda Tenerife, llega con su nueva colección inspirada en la música y estética Punk de los 80. La marca apuesta por el clutch como must que identifica su esencia, acompañándolo de collares y pendientes bañados en oro y engarzados con piedras semipreciosas. Color y originalidad con estilo propio.

Pendientera- La firma Pendientera, perteneciente a Emprendemoda Tenerife, presenta una microcolección inédita siguiendo la línea de su colección Por amor al arte. Inspirada en el estilo pop de artistas como Roy Lichtenstein, propone piezas de bisutería acrílica, diseñadas digitalmente, cortadas con láser y montadas artesanalmente, que se combinan con metales y piedras semipreciosas. Color y maxi volúmenes para la primavera-verano 2019 que se unen a los nuevos colores y formas de las piezas que conforman la actual colección, además de una ampliación de modelos de su colección permanente Botánica.