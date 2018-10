Santa Cruz potencia la labor de inserción de Ataretaco con un 26% más de financiación

Santa Cruz de Tenerife/ La primera teniente de alcalde visita y conoce personalmente el trabajo de esta fundación solidaria con más de 33 años de historia en el área metropolitana. La primera teniente de alcalde y concejal, Zaida González, conoció hoy personalmente la labor de inserción social y de cuidado del medio ambiente que desarrolla desde hace más de 33 años la fundación canaria Ataretaco e informó durante su visita que el Ayuntamiento reforzará el convenio en vigor con esta organización dotándolo en 2019 de un 26% más de recursos económicos.



Zaida González, que acudió a la sede de la fundación junto al quinto teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, indicó que el Ayuntamiento mantiene de forma estable un convenio con Ataretaco para la inserción de vecinos de la capital sin recursos y perceptores de la prestación de inserción desde el año 2011.

"En 2019 -anunció- el convenio, que cuenta con una asignación anual de 57.600 euros, se elevará hasta los 72.600 euros, siendo ésta una de las prioridades de carácter social que más crece respecto a este año".

El concejal Óscar García indicó por su parte que este incremento presupuestario "está más que justificado técnicamente debido al incremento en el número de derivaciones y atenciones, cuya causa se encuentra en el agravamiento y cronificación de las situaciones de necesidad en los núcleos familiares como consecuencia de los años de crisis económica".

Convenio

Desde hace 7 años, Santa Cruz mantiene un convenio destinado a la inserción laboral de en torno a 100 personas residentes en la capital que reciben la prestación canaria de inserción, debido a la falta de ingresos propios.

A día de hoy, el Ayuntamiento, a través del área de Atención Social, garantiza gracias al convenio en curso la evaluación de los recursos sociales y personales con los que cuentan los beneficiarios y el diseño de plan personalizado de acción. A su vez, las personas acogidas al programa reciben formación y apoyo educativo para aumentar sus expectativas de integración.

En el conjunto del desarrollo del convenio municipal, Ataretaco ha desarrollado el itinerario personal de 408 de los 445 beneficiarios, con una capacidad de respuesta del 92%.

Veinte de esos usuarios han completado sus estudios de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, (5 se han insertado de forma efectiva en el mercado laboral y 63 han desempeñado prácticas no laborales en empresas.

"Ataretaco ha logrado un 21% de inserción laboral, lo que es un índice notable y confirma la gran labor que desarrolla la fundación", estimó González

Doble compromiso

Ataretaco es una fundación canaria independiente, de reconocido interés público, sin ánimo de lucro, dedicada a la formación integral e inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social y dedicada también al cuidado del Medio Ambiente.

Nació en 1985 como respuesta social y laboral a los efectos de desigualdad que desencadenó el boom demográfico de los años 80 y el intenso crecimiento urbano del área metropolitana.

A su gran solera en la acción social (33 años de compromiso), Ataretaco suma la peculiaridad de convertir el cuidado del medio ambiente es un mecanismo de formación e inserción de personas con mucha necesidad.

La fundación está fuertemente comprometida con la gestión de residuos (reciclaje).De hecho, en 2002 creó la empresa Ecatar Canarias SLU centrada en la gestión de residuos con 30 personas contratadas. Y en 2007 creó la empresa Selecatar Canarias SLU que gestionó parcialmente una de las plantas del PIRS de Arico y también fue fuente de empleo.

En su vertiente social, se centra en la inserción socio laboral de personas en exclusión y es un referente desde hace años en aplicar la metodología de itinerarios personalizados de inserción (MIPI), que hoy se ha generalizado en el sector. Esta metodología ofrece una labor de tutoría permanente en lo social y en lo laboral y atiende a la persona con un enfoque integral.

En su vertiente ambientalista, Ataretaco está especializada en la gestión de residuos a través de su actividad empresarial, realizando labores de transporte, almacenamiento temporal y valorización de residuos peligrosos y no peligrosos. También trabaja en la educación y sensibilización ambiental.

Como recordó Óscar García, "Ataretaco es un ejemplo. Es una fundación muy veterana, muy profesionalizada y profesional en lo que hace y enormemente enraizada en el paisaje social de Tenerife, en especial en el área Metropolitana".

No en vano colabora con muchas instituciones públicas y privadas y ha sido reconocida en numerosas ocasiones con premios y distinciones de prestigio.