Nieves Álvarez y Eliad Cohen serán los encargados de presentar la pasarela 'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje'

El vicepresidente socieconómico, Efraín Medina, destacó que "sin duda alguna el hecho de que los presentadores de esta edición sean figuras reconocidas internacionalmente en el sector será una herramienta clave que nos ayudará a consolidar este encuentro, en el que la moda se da la mano con el turismo y el empleo". Además, Medina recordó que esta segunda edición de 'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje' ha dado un importante salto cuantitativo, con un incremento del número de empresas participantes y de eventos organizados.

Para la concejal de Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Adeje, Ermitas Moreira, "la pasada edición la Gala fue un evento espectacular y nuestro reto es conseguir mantener e incluso mejorar el nivel alcanzado". "Tenerife Fashion Beach es un evento que está llamado a consolidarse en el tiempo y la profesionalidad con la que se está trabajando es una garantía de que eso va a suceder; Costa Adeje seguirá apostando sin duda por este tipo de actividades que aportan valor añadido a un destino a la vanguardia como es Costa Adeje", añadió.

Nieves Álvarez comenzó su carrera en el mundo de la moda en el año 1992, al quedar como finalista en el concurso Elite Look of the Year, junto a la también modelo Eugenia Silva. Este certamen, organizado por la agencia Elite Model, la convirtió en una de las top españolas más reconocidas y desfiló para Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hermés y Armani, entre otras destacadas marcas internacionales.

En el año 2001 reconoció públicamente el problema de la anorexia en su profesión, al publicar 'Yo vencí la anorexia' con la colaboración de Lola Cintado Tejada y editado por Temas de Hoy. Desde 2010 colabora como diseñadora de moda infantil con la firma Villalobos, con la que ha creado la marca N+V. En junio de 2012 comenzó a presentar el programa de Televisión Española 'Solo moda', espacio que en 2014 se emite bajo el nombre de 'Flash moda'.

Por su parte, Eliad Cohen será otro de los encargados de presentar el evento 'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje 2018'. Productor, actor , modelo y emprendedor israelí es el co-fundador de Gay-ville,1 y una personalidad gay en Israel gracias a ser escogido como modelo principal en el Spartacus International Gay Guide en la temporada de 2011-2012. Convertido en un icono e influencer internacional, al que siguen millones de personas a través de sus redes sociales, Cohen saltó a la fama en España en 2017, cuando se conoció la noticia de su participación en el reality show español 'Supervivientes', el cual debió abandonar de manera forzada debido a una lesión.

Después de realizar los estudios en el instituto, sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel en una unidad de combate de élite. Después de completar su servicio en el ejército, Eliad se trasladó a Tel Aviv donde trabajó como camarero en varios bares y pubs. Además, antes de convertirse en una personalidad en su país, Eliad participó como modelo y actor en varios anuncios televisivos.

Emisión

RTVE dedicará un programa especial que se emitirá por la 2, y a través de su canal internacional, con audiencia en los cinco continentes, de 450 millones de espectadores potenciales. Además, se harán inserciones del 'Tenerife Fashion Beach Costa Adeje' en el programa 'Flash Moda', presentado por Nieves Álvarez.

Este encuentro, que aúna turismo, empleo y moda, tiene como objetivo reforzar la imagen de la Isla. En esta ocasión se incorporan novedades en su programa de actividades, entre las que se incluyen, además del incremento en el número de días de celebración, dos pasarelas, fashion talks, networkings y editoriales de moda.

Las firmas de baño que estarán presentes en el evento serán las internacionales Miss Bikini, Karl Lagerfeld Swimwear (que desfilará por primera vez en España), Entreguas, Soralla y Yang Shuang. Asimismo, participarán Arena Negra, The Knot Company, Noemí Felipe, Sedomir Rodríguez de la Sierra y Pi-3-14 (todas de Tenerife Moda) junto a Beatriz de la Rosa, Lava, Seco Seco, Locaplaya, Hammerjoh Design, Faro Bag y MySweetAlpagartas (de Emprendemoda Tenerife).

Igualmente, las marcas Aurelia Gil, Hipertrófico y Ramón Peralta (de Gran Canaria) se unirán a la presentación de las nuevas marcas Ola Olita, Milena Rodher y Anana Wear. Los complementos vendrán de la mano de By Loleiro, Carmen Dauta, Pendientera, Roselinde, Silver Point, Néstor Rodríguez y Juan Gil (de Tenerife Moda), y Hammerhoj Desing, Maharani y Abraham Zambrana (Emprendemoda Tenerife). Una perfecta combinación de moda y destino turístico a pie de playa.