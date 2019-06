El Cabildo entrega la Medalla de Oro de la Isla a la Plataforma Pro Hospital Público del Sur

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo en funciones, Carlos Alonso; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y los representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife, Jordi Esplugas, Bárbara Rodríguez de León, Emilio Lentini y Segundo Marco Flor. Alonso indicó que "la Plataforma ha dado a lo largo de los años una batalla incesante y ejemplar para conseguir sus objetivos y parte del éxito que se ha conseguido es un mérito exclusivo de los que fueron capaces de no cejar en el empeño".

"El Cabildo se siente especialmente responsable de esa batalla, en la que nos tocó participar cediendo un nuevo edificio sociosanitario al Servicio Canario de Salud para impulsar el proyecto. Si algo hemos aprendido con este prolongado esfuerzo de la Plataforma y de la isla de Tenerife es que cuando algo se trabaja con firmeza, cuando algo se defiende con argumentos y con responsabilidad, cuando todos nos unimos en un objetivo común, no hay nada que esté fuera de nuestro alcance", explicó el presidente del Cabildo.

Carlos Alonso incidió en que "hoy vivimos tiempos del no. Vivimos una época en la que es más fácil encontrar expertos en demoliciones que gente capaz de crear cosas. Y sin embargo, lo que hace más grande y más próspero a cualquier colectivo humano es el talento y la capacidad de sus ciudadanos para crear y construir. La Plataforma Pro Hospital nació para convertirse en un acicate para la creación. Se formó para estimular a las instituciones y hacerles sentir el peso de una demanda ciudadana. Y estoy completamente seguro de que si nuestra sociedad civil fuera capaz de unirse en las causas colectivas y de tener similares iniciativas en muchas de las carencias que hoy padecemos, la fuerza de esta Isla en el peso de las decisiones en Canarias sería sustancialmente mayor.

Por su parte, Jordi Esplugas, uno de los representantes de la Plataforma, agradeció este galardón "que reconoce la insistencia y la perseverancia" y lo compartió con todos los que han participado de este proceso a lo largo de los años. De igual modo, Emilio Lentini tuvo palabras de recuerdo para todos los que en su día apoyaron la iniciativa legislativa popular, que hizo que esta cuestión se debatiera en el Parlamento de Canarias; mientras que Bárbara Rodríguez resaltó la unidad de todos los compañeros que han formado parte de la Plataforma "a lo largo de los años" y Segundo Marco Flor apostó por seguir adelante con el trabajo que están haciendo.

Desde su constitución, la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife ha tenido que afrontar diferentes etapas, registrando en el Parlamento de Canarias una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 35.000 firmas, que se tomó en consideración en el año 2000 y que se plasmó en la Ley 4/2000. El texto incluía el compromiso de proceder a la construcción de determinadas instalaciones hospitalarias y sociosanitarias, pero para la plataforma no era suficiente y decidió convocar una manifestación que se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2004 en Playa de Las Américas a la que asistieron miles de personas.

En el 2006, el Gobierno de Canarias inició la ejecución de las obras del denominado Complejo Sociosanitario y Hospitalario del Sur de Tenerife, pero los trabajos se paralizaron. En 2011, el Gobierno de Canarias decidió reiniciar la infraestructura, siendo fundamental la participación del Cabildo de Tenerife en ese proceso mediante la firma de un convenio con la Consejería de Sanidad que fue determinante, ya que facilitó la cesión de la totalidad de su edificio sociosanitario, que se encontraba bastante más avanzado que la estructura del SCS.

En ese momento comenzó la adaptación del mismo para albergar el Hospital Público. Algunas de las obras concluyeron en mayo de 2015, fecha en la que se produjo el traslado del viejo Centro de Atención Especializada y las Urgencias Comarcales, a las nuevas dependencias; lo que representó un gran avance puesto que se dejó de ofrecer el servicio en las instalaciones prefabricadas que se venían utilizando.

La Plataforma, las instituciones y la ciudadanía del Sur de Tenerife siguieron manteniendo constantes encuentros y las obras del módulo quirúrgico se adjudicaron en septiembre de 2016 y se reiniciaron en 2017. Desde esa fecha hasta hoy, han continuado los encuentros periódicos entre la Plataforma, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Durante esas reuniones, se han producido importantes avances para acelerar la puesta en funcionamiento de esta infraestructura y en estos últimos meses se han convocado los procedimientos de licitación para el equipamiento de los cinco quirófanos, tres paritorios, zona de hospitalización, farmacia, esterilización y servicios de apoyo.

La Plataforma ha visto con satisfacción la implicación del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife a la hora de introducir mejoras constantes en unas instalaciones, finalmente equiparadas y proporcionadas a la demanda de una comarca que ha crecido poblacional y económicamente de una forma exponencial. Gracias a todo ello, mientras las obras de la tercera fase concluyen, se han incorporado servicios fundamentales como un TAC, un aparato de resonancia magnética de última generación, sala de endoscopia, sala de tratamientos citostáticos, laboratorio, farmacia, que han aumentado considerablemente la capacidad resolutiva del Hospital, mientras se ha oficializado la previsión de la instalación de nueve módulos de diálisis.

En estos momentos se valora la necesidad, a medio plazo, de ampliar y transformar en hospital de referencia las nuevas instalaciones, atendiendo así la numerosa y creciente población del Sur y Suroeste de Tenerife, pero con capacidad para acoger también a la población de La Gomera, La Palma y El Hierro. De esta forma, se logrará acercar de forma considerable los servicios hospitalarios de alto requerimiento, a la vez que se descongestionan los hospitales públicos del área metropolitana, algo que redundará en el bienestar de toda la población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.