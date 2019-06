Cáritas Diocesana de Tenerife atendió a 15.457 personas a través de parroquias y diferentes programas y proyectos

En las parroquias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron atendidas 12.179 personas, tanto en lo que se refiere a la cobertura de sus necesidades básicas como talleres y acciones para la mejora de su calidad de vida. El resto, otras 3.278 personas, se beneficiaron de los distintos proyectos específicos que tiene la institución. En esta línea, hay que destacar que 1.764 personas participaron en el Programa de Empleo, que presenta dos líneas de acción. Por un lado, Cáritas Diocesana de Tenerife atendió a 980 personas a través del proyecto insular en red "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes" y a otras 784 en distintos Itinerarios de Inserción Sociolaboral. Del total de participantes acompañados, 800 realizaron un itinerario personalizado de inserción; 288 personas recibieron formación profesional y/o complementaria (el 29%) y un total de 351 (el 20%) lograron la inserción. No obstante, destacar que las acciones para la mejora de la empleabilidad son un eje transversal de todos los programas y proyectos de la entidad, entendiendo que "el acceso al empleo es un elemento fundamental para la integración personal y familiar de las personas".

En cuanto al área de Inclusión Social, el año pasado fueron atendidas 747 personas. De ellas, 390 fueron acogidas en alguno de los ocho recursos alojativos para personas en situación de sin hogar que gestiona la entidad en la isla de Tenerife, donde se proporciona cobertura de necesidades básicas y acompañamiento psico-socioeducativo y para la mejora de la empleabilidad. Del total de atendidos, destacan 104 familias monomarentales (mujeres solas con hijos menores a su cargo). De igual modo, 96 personas en situación de sin hogar fueron atendidas a través de la Unidad Móvil de Atención en Calle (UMAC) de la isla de La Palma, un proyecto que se inició a finales de 2016.

En comunión con el objetivo pastoral de nuestra Diócesis, que nos invita a mirar a las periferias existenciales, Cáritas Diocesana de Tenerife sigue trabajando intensamente en materia de Vivienda y Empleo, como respuesta a las demandas planteadas desde el territorio. Ello, sin olvidarnos del acompañamiento de las personas acogidas en nuestros recursos alojativos y que, por diferentes motivos, no pueden acceder a una vivienda; de los migrantes, que la situación de pobreza y conflicto expulsa hasta nuestras fronteras; de los mayores que pasan la jornada en nuestros Centros de Día o que acompañamos en sus domicilios a través de nuestro voluntariado; o nuestra apuesta por la economía solidaria, donde las empresas de inserción constituyen una alternativa al actual modelo excluyente que prima en la sociedad.

Porque en Cáritas apostamos por "tejer redes, hacer comunidad, sumar trabajo, sueños, hacer común-unión con otros, que son las llaves que nos permiten entrar en otros mundos posibles, donde fluyen corrientes de amor, justicia y fraternidad, que transforman y alimentan la esperanza de las personas". En esta línea de transversalidad de nuestras acciones, y respondiendo a nuestra misión como cristianos que conocemos quiénes son los preferidos del Señor, seguimos impulsando proyectos como "Base 25", cuyo objetivo es prevenir el sinhogarismo en la provincia y proporcionar alternativas habitacionales a personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión residencial, acompañándolas en su plena inclusión social. "Base 25" atendió a 329 familias y 988 personas el año pasado, entre las que había 392 menores de edad. Lo hizo con un equipo multidisciplinar, que asesora e interviene socio-jurídicamente y desde el empleo a personas y familias afectadas por desahucios y ejecuciones hipotecarias, entre otras.

Además, 116 personas se beneficiaron de la atención de los centros diurnos para mayores y otros servicios especializados para este colectivo, siendo esta otra de las líneas de acción de la institución, que apuesta por el envejecimiento activo, incluso de aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad social. Así, en septiembre de 2016 Cáritas Diocesana de Tenerife puso en marcha un proyecto pionero de acompañamiento en domicilio para personas mayores que pasan mucho tiempo solas o viven en soledad. Dicho proyecto, desarrollado por voluntariado, acompañó en 2018 a 18 personas del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Igualmente, dentro del trabajo por el Derecho a la Salud, se desarrollaron dos actuaciones diferenciadas: una desde el proyecto de desintoxicación y deshabituación alcohólica "Drago", que atendió a 226 personas, de las cuales el 33,3% recibió el alta terapéutica.

Por otro lado, y en el marco de la economía solidaria, en agosto de 2016 se pusieron en marcha dos empresas para la inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables, "114 Espacio Creativo", dedicada al diseño, las artes gráficas y el desarrollo de eventos; y "Buscándome las Habichuelas", especializada en la producción y comercialización de productos agropecuarios ecológicos. Ambas continúan creciendo y diversificando sus acciones, aumentando además sus plantillas. No en vano, desde el pasado mes de agosto "Buscándome las Habichuelas" asumió la tienda de comercio solidario "El Surco", e inició una nueva línea de negocio vinculada a la elaboración de catering para eventos.

Mientras, en el área de Cooperación Internacional se desarrollaron tres líneas de trabajo: la educación para el desarrollo, en la que se enmarca la tienda de comercio justo "El Surco", recientemente incorporada a la empresa de inserción social "Buscándome las Habichuelas"; las emergencias internacionales, donde se trabaja de forma coordinada con la Confederación Cáritas Española; y la cooperación para el desarrollo, a través de la cooperación fraterna con realidades específicas de los países del Sur. En esta línea, se continuó trabajando con Cáritas Mauritania en distintas acciones y se apoyó el trabajo de la Red Eclesial PanAmazónica para la promoción de los pueblos indígenas y la defensa de sus derechos.

Con respecto a los perfiles de beneficiarios en 2018, la mayoría de las personas atendidas fueron mujeres (en torno a un 70%), y a medida que se acerca el fin de la vida laboral se localizan situaciones de mayor vulnerabilidad. En concreto, las personas de entre 45 y 65 años representaron casi el 60% de los beneficiarios de la acción de Cáritas.

Cáritas Diocesana de Tenerife denuncia la "sistemática vulneración" y la "precarización de los derechos" de las personas que se atienden diariamente tanto en las parroquias como en los distintos programas y proyectos con los que cuenta la institución, ya que los datos continúan reflejando que el 29% de la población en Canarias (según el último informe de la Fundación Foessa) se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social y más de 206.000 personas están desempleadas, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Igualmente, la entidad eclesial ha percibido un notable aumento de las personas migrantes llegadas a Canarias en situación administrativa irregular, a las que se trata de dar respuesta desde los diferentes proyectos y desde el Programa de Migraciones, que de forma transversal atiende las especificidades de este colectivo. Especialmente significativa está siendo la llegada de personas de origen venezolano, que tratan de escapar de la grave crisis humanitaria y política que padece el país.

Al respecto, el director de la entidad, Leonardo Ruiz del Castillo, insiste en la necesidad de "implementar medidas urgentes" encaminadas a luchar contra la exclusión social y la pobreza en el Archipiélago, para hacer desaparecer el alto porcentaje de trabajadores y pensionistas canarios en situación de exclusión. Igualmente, Ruiz del Castillo recuerda la labor que desarrollan las personas voluntarias que participan con su dedicación en el desarrollo de los proyectos de la institución, que representan la base y el cimiento de Cáritas. Así, durante 2018 la entidad contó con 893 personas voluntarias en los 17 Arciprestazgos de la Diócesis Nivariense.

En el apartado económico, Cáritas Diocesana de Tenerife tuvo unos ingresos de 5.155.218,45 euros el año pasado, de los cuales 3.024.253,39 procedieron de aportaciones públicas (un 58,54%) y 2.142.242,20 (un 41,46%) de recursos privados provenientes de donantes particulares, fundaciones, empresas y las colectas parroquiales del primer domingo de mes.

Desde las comunidades cristianas parroquiales, Cáritas Diocesana de Tenerife seguirá incidiendo en la formación y el empleo decente como bases sobre las que se asientan los procesos de intervención con las personas más vulnerables. En esta línea, y en continuidad con el trabajo que venimos realizando, seguiremos avanzando en el trabajo de las Cáritas parroquiales y de nuestro voluntariado, con la apuesta por la promoción y la participación de las personas participantes en nuestras acciones, desde las referencias que nos da nuestro Modelo de Acción Social. Queremos consolidar el protagonismo de nuestras Cáritas parroquiales en su acción, para que sean verdaderos agentes de desarrollo comunitario en los territorios donde se ubican. Para ello, consideramos fundamental seguir acompañando la formación del voluntariado, revisándola y adecuándola para que su tarea sea realmente transformadora.

Por último, pero no menos importante, no podemos olvidar las diversas campañas de sensibilización y concienciación desarrolladas a lo largo del año, como "Enlázate por la Justicia"; "Si cuidas el planeta, combates la probreza"; "Migrantes con Derechos"; "Iglesia por el trabajo decente" y "Nadie sin Hogar".