Cruz Roja presta sus servicios para la cobertura socio-sanitaria de la Peregrinación hacia Candelaria

Al respecto, hay que mencionar que estos servicios están financiados por el Cabildo de Tenerife, a través de un convenio de colaboración en materia de Protección Civil suscrito con Cruz Roja desde el año 2017.

Para cubrir los servicios socio-sanitarios en todos los actos de esta importante festividad, la Institución humanitaria moviliza una gran cantidad de recursos materiales y humanos. En concreto:

En La Orotava: desde las 15:00 horas del 14 de agosto se dispone de un servicio preventivo para la peregrinación que está operativo hasta las 08:00 horas de la mañana del 15 de agosto. Consta de dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), una de ellas 4x4, un vehículo de rescate y otro de transporte y logística, un Puesto Sanitario con médico/a y enfermero/a ubicado en la zona denominada El Filo, dentro del Parque Nacional del Teide, un Equipo de Búsqueda y Salvamento Terrestre, y un gestor de recursos en el Centro de Coordinación.

En Candelaria: desde las 08:00 horas del 14 de agosto, se contará con recursos para cubrir toda la peregrinación y los actos de esta festividad. Se dispondrá de un dispositivo preventivo que estará operativo hasta las 10:00 horas del miércoles, en los puntos más frecuentados del municipio y alrededores. Para ello, se dispondrá de varias ambulancias Clase B, una ambulancia Clase C con Enfermero y Médico, una ambulancia Clase C con Enfermero, dos vehículos de transporte no sanitario, un gestor de recursos en el Centro de Coordinación y un Puesto Médico Avanzado, ubicado en los aledaños del Centro de Salud de Candelaria.

En Los Realejos: el día 14 de agosto, desde las 15:00 horas y hasta las 08:00 del día siguiente se dispondrá de un vehículo de rescate con camilla 4x4, para atender las necesidades durante la peregrinación en la zona Chanajiga- Piedra Los Pastores /K29 (en el Pino Llorón). Del mismo modo, la Institución estará presente en el municipio de Arafo, en el final del Camino Mora del Estanque, el 14 de agosto desde las 15:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.

Además, un total de 134 personas voluntarias de Cruz Roja, participan en estos dispositivos, entre los cuales, hay perfiles de medicina, enfermería, logística, dotaciones de ambulancia, socorristas, psicología, etc.

El Cabildo de Tenerife ha elaborado una serie de videos con indicaciones sobre cómo realizar la peregrinación al municipio en condiciones de seguridad, información histórica sobre los recorridos, recomendaciones de autoprotección, etc. Que se irán publicando progresivamente a través de las redes sociales corporativas, entre otros.