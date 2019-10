Cruz Roja y la Asociación Tinerfeña Trisómicos 21 sacan a la venta el Calendario Solidario 2020

En la tirada inicial se han elaborado 1000 unidades del calendario, que se podrán encontrar en los siguientes puntos de venta al precio de 10 € la unidad:

- Abuela Lala. C/San Lucas SC de Tenerife. www.abuelalala.es

- Papelería Juan Correa Santos. C/ Carmen Monteverde. SC de Tenerife.

- Cruz Roja. C/ San Lucas 62 SC de Tenerife.

- Bichitos Kids. C/ San Vicente 20. San Matías, La Laguna.

- Krea Papelería. C/Barcelona 2, edificio la Ermita. La Laguna.

- Papeles Tegueste. C/ El Carmen Edf. Las Casas local 1. Tegueste.

- Diana y Kate. C/ Real 3. Los Llanos de Aridane, La Palma.

- Boutique Caprichos. C/ Santiago de los Caballeros 5. Galdar, Gran Canaria.

- Centro Comercial Gran Sur. C/ Lisboa 2. Torviscas Alto, Adeje.

La campaña de venta del Calendario ha arrancado el próximo 7 de octubre, día en el que ha sido presentada a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa que se celebró en la Oficina Provincial de Cruz Roja, en calle San Lucas, 60, Santa Cruz de Tenerife, a las 11:00h, la cual estuvo guiada por el periodista Carlos del Toro, conductor del programa Universo Solidario de Radio La Autonómica y estimable colaborador de Cruz Roja. En ella tanto los niños, las niñas, familiares, voluntarios y laborales de Cruz Roja, así como empresarios y miembros colaboradoras de esta iniciativa han contado su experiencia a lo largo del desarrollo de este Proyecto, así como la motivación y objetivos principales que les han llevado a participar en el mismo.

Destacar y agradecer la buena predisposición por parte de los padres y las madres de los /as niños/as que han participado así como del voluntariado integrante de todas las oficinas comarcales y locales de Cruz Roja de esta provincia, gracias a los cuales esta experiencia ha resultado altamente enriquecedora y motivante, tanto a nivel profesional como personal.