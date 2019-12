Encuentran 6 cachorros de perros abandonados en Gran Canaria, de los cuales 3 ya estaban muertos y piden ayuda para los otros 3

"Gran Canaria se resiste a salir de las listas del lugar con más abandonos de animales por habitantes de Europa."

El delito de maltrato y abandono ya no respeta ni las fechas navideñas, donde se supone que la adopción de cachorros está garantizada y los ciudadanos que no tienen alternativas a su abandono no tienen escrúpulos en meterlos en el contenedor de la basura.

Mientras tanto, los colectivos siguen preguntándose por la prometida Ley de Protección Animal, que desde hace años sigue en espera y recordando que estos actos no son faltas sino delitos penales.

Leales.org recuerda a los ciudadanos que los animales perdidos o en adopción tienen una salida ética, accesible y gratuita subiéndolos a Leales.org y donde otro ciudadano con el asesoramiento profesional de rescatadores y protectoras suscritas velarán por el bienestar del animal.

Recordar el slogan de Leales.org es: No lo abandones, súbelos a Leales.org y salva una vida.