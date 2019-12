La Carrera por la Vida celebra su 15ª edición con estreno internacional y más de 36.600 euros de recaudación

Además, este año el camino ha estado marcado por numerosas alas rosas que se sumaban a la idea de la Madrina Hilda Siverio, de incorporar estos elementos, entre un espectacular decorado sostenible, evitando elementos plásticos o agresivos con el medio ambiente y apostando por el material ecológico. Una estampa que engrandecía la acción que se ha convertido en un referente internacional de concienciación a todos los niveles y que comenzaba con el pistoletazo de salida del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Un día cargado de emociones entre las que ha destacado la entrega de medallas como muestra del apoyo incondicional a los hombres y mujeres afectados por la enfermedad

En esta ocasión, la flamante marea rosa ha salido desde el Centro Comercial Siam Mall de Adeje, finalizando el recorrido en la Avenida Las Américas de Arona, donde el grupo Los Banditos hacía vibrar a la multitud. Cuatro kilómetros de lucha, a los que también se han sumado personas residentes en La Gomera, en una mañana repleta de sorpresas en la que se ha mostrado un agradecimiento especial a todos y cada uno de los participantes, en forma de pin conmemorativo, por los 15 años de trayectoria.

El evento, más que consolidado, superando cada año el nivel de participación, ha sido organizado por los Ayuntamientos de Arona y Adeje en colaboración con la Fundación Carrera por la Vida y diferentes patrocinadores privados.

En la XV edición de Carrera por la Vida han estado presentes, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, los alcaldes de los municipios de Adeje y Arona, José Miguel Rodríguez Fraga y José Julián Mena, Santiago del Teide, Emilio Navarro, y la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa, que han realizado el recorrido junto a la organización y el resto de participantes que han lucido los representativos atuendos rosas, siendo galardonados los más originales.

La recaudación asciende a más de 36.600 euros, que serán destinados a proyectos de apoyo, programas de actividad física para personas que padecen esta enfermedad y sus familiares, el impulso de la actividad de una pequeña empresaria que diseñará bikinis y bañadores de colores para mujeres mastectomizadas y la investigación sobre la problemática del gen BRAC.

La presidenta de la Fundación, Brigitte Gypen, ha agradecido la participación de "todos los voluntarios y voluntarias, empresas, instituciones y colaboradores que hacen que la Carrera por la Vida sea cada año más grande, haciendo cumplir su 15 aniversario con éxito rotundo" – a lo que ha añadido- "Seguiremos creciendo juntos, ahora siendo parte de la red Europea, lo que supone más esfuerzo y trabajo pero lo asumimos con mucha ilusión yempeño, pudiendo ayudar a más personas, traspasando fronteras."

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, abría el acto manifestando que "esta es una lucha en la que se tienen que implicar, los ayuntamientos y Tenerife, porque es una lucha de toda la isla. Tenemos que seguir el impulso de las personas que han demostrado durante 15 años ya, una acción de esta magnitud que es una muestra de que las administraciones públicas nos pongamos las pilas" –destacando que- "Espero que el Cabildo de Tenerife en los próximos años esté a la altura de ustedes."

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha destacado que, "es para mí un orgullo como alcalde y vecino del sur ver a esta comarca enfundada de rosa, como una sola persona, para combatir el cáncer de mama en todos los frentes. Un rosa que es solidario y reivindicativo y que también lleva consigo un mensaje de esperanza, de esperanza porque del cáncer se sale, y reivindicativo porque muestra nuestra confianza de que los pacientes y sus familias puedan por fin contar con un hospital en la comarca."

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha asegurado que "un año más, Adeje ha demostrado su solidaridad, como lo ha hecho todo el sur y como lo ha hecho Tenerife. Es un orgullo comprobar que en cada edición de la Carrera por la Vida logramos sumar a más y más personas que quieren mostrar su sensibilidad con esta terrible enfermedad. Espero que la presencia de tanta gente no solo sirva para conseguir más fondos para la investigación y la ayuda a quienes sufren el cáncer, sino que, sobre todo, sirva para enviar un aliento de ánimo y mostrar el cariño y el respeto por esas personas y sus familiares, que soportan en silencio la lucha constante contra la enfermedad. Hoy hemos sido miles los que hemos enviado ese mensaje de amor y solidaridad. A nosotros, a los adejeros y adejeras, siempre nos van a encontrar a su lado apoyando esta causa justa. Ánimo para todas".

Think Pink Europe

Think Pink Europe es una organización sin ánimo de lucro creada en marzo de 2018 por cinco organizaciones europeas que luchan contra el cáncer de mama en Bélgica (Think-Pink), Bosnia-Herzegovina (Think Pink, "Zajedno Smo Jedno"), Grecia (Alma Zois), Italia (Susan.G Komen Italia) y Rumania (Fundatia Renasterea), en la actualidad ya son 19 los países que conforman la organización, y más otros tres que se incorporarán en enero.

En toda Europa, las organizaciones locales de cáncer de mama, hospitales, grupos de apoyo y organizaciones gubernamentales trabajan activamente en un objetivo común: erradicar el cáncer de mama. La enfermedad sigue siendo el tipo de cáncer más común en Europa y afecta especialmente a las mujeres. En los últimos años, se hizo más claro que una colaboración más profunda era la clave para reducir la mortalidad y, con suerte, detener el cáncer de seno de una vez por todas.

Think Pink Europe tiene como objetivo mejorar y acelerar el intercambio de información y las mejores prácticas sobre atención médica e investigación. Se enfoca en reducir las disparidades para acceder a la atención médica y cerrar la brecha entre los países europeos.

Objetivos de la Fundación Canaria Carrera por la Vida

Entre los objetivos de la Fundación Carrera por la Vida se encuentra en primer lugar y de forma destacada el concienciar sobre la detección precoz del cáncer de mama. No en vano esta iniciativa nace desde la inquietud personal de Brigitte Gypen, que tras pasar por un cáncer de mama, se vuelca en desarrollar una carrera solidaria que no tenía más intención que ser una y que con el paso de estos 15 años ha conseguido implicar a miles de personas, tener una sede propia en Adeje, convertirse en fundación y, ahora, dar el salto al escenario internacional.

La Fundación Carrera por la Vida quiere también ayudar de forma directa a las personas afectadas, y sus familias, a través de la Sala Rosa, con apoyo psicológico, fisioterapéutico, etc. Además, desde su conversión en Fundación, tiene proyectos propios como el BRA e invierte en investigación y formación.