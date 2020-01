Boris Izaguirre y Rosy de Palma serán los maestros de ceremonia de la cuarta edición del ARN Culture & Business Pride

El venezolano acudió a la feria de Madrid para mostrar su apoyo a la causa y anunciar su participación en un "festival diferente, único y necesario", asegurando que "te permite conocer un lugar increíble de nuestro país, con buena gastronomía y un clima fantástico, realmente envolvente, donde encima puedes acudir a conferencias y charlas extraordinarias."

Y en su nueva edición agregará un enorme signo positivo (+), relativo al del acrónimo LGTBIQ+ y SUMAMOS, que será el lema de esta cuarta edición en la que el evento, por primera vez en su historia, contará con el apoyo del Cabildo de Tenerife, lo que supone un respaldo importante a la marca de turismo inclusivo.

Un evento que ha congregado en sus tres anteriores ediciones a más de 38.000 personas, en Playa de Las Américas, en las diferentes iniciativas desarrolladas.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha destacado que el ARN Culture and Business Pride es "una forma de mostrar al mundo la cara inclusiva de nuestro municipio. Este año celebramos la cuarta edición de un evento que se ha posicionado en primera línea, consolidando esos valores que queríamos resaltar desde el principio y que han dado la vuelta al planeta con una mirada positiva para Arona. Una cita con la diversidad y con la igualdad que en ediciones anteriores ha generado un impacto económico superior a 1,6 millones de euros."

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha manifestado que "sin duda es un evento que a Tenerife le da prestigio, le da valor añadido. Es una apuesta por la libertad, por la vida y por las personas, que desde el Cabildo seguiremos apoyando."

Próximas novedades

Empieza la cuenta atrás para el ARN Culture & Business Pride, un festival cuya cuarta cita empieza a tomar forma. En la sección de FITUR LGTB se anunció un adelanto de sus contenidos que garantiza que estamos ante la edición más experimental y que abrirá nuevos caminos en el futuro gracias a la celebración, en 2021, de una cumbre internacional que servirá como lanzadera de empresas y profesionales del sector LGTBIQ.

Tras completar con éxito sus tres citas anteriores, ARN Culture & Business Pride volverá a ofrecer durante una semana conferencias, conciertos, networking y un nuevo palmarés en la gala Alan Turing LGTBIQ Awards, premios diseñados para reconocer la lucha por los derechos humanos y la visibilidad de todo el colectivo a nivel mundial. En la próxima entrega, se contará con la participación de Boris Izaguirre como maestro de ceremonias, junto a Rossy de Palma lo que augura una noche inolvidable.

Un pride de altura

ARN Culture & Business Pride mantendrá la estructura que desde su inicio le ha convertido en un evento de referencia creado ante la necesidad de ofrecer un punto de encuentro internacional que atienda las novedades del sector desde los más diversos puntos de vista, siempre con entrada libre, abierta y accesible en todas sus áreas. Además de las 'Beach Conferences', se celebrará el 'ARN Networking', un programa dedicado a ofrecer una plataforma profesional y de negocios para el colectivo LGTBIQ y que se convertirá en antecedente de una cumbre mundial denominada 'LGTBIQ WORLD SUMMIT', en la que ya se está trabajando con empresas líderes en el sector.

En este festival dedicado a la cultura y los negocios con todos sus matices también se ofrecerá un componente lúdico con los conciertos de ARN Music Festival y los atardeceres de ARN Sunset & Leisure, ambos en el entorno idílico que ofrece Arona y cuya programación musical comenzará a desvelarse muy pronto.

Un festival que marcará historia: ARN Culture & Business Pride

Bajo la consigna "Another way of Loving, another way of Pride" y organizado por Turismo de Arona en colaboración con el Ayuntamiento del mismo municipio, ARN Culture & Business Pride ofrece una propuesta claramente alternativa a las celebraciones del orgullo en todo el mundo, apostando por una completa agenda de actividades orientadas a todos los públicos, pero con especial atención en el turista LGTBIQ más exigente y sofisticado.

Se trata de una semana de conferencias, conciertos, fiestas, arte o 'networking' entre profesionales del sector. Sumando sus tres ediciones anteriores, este festival ha atraído a un número aproximado de 38.000 asistentes en total, generando un impacto económico de más de 2 millones de euros anuales y recibiendo un retorno de inversión cercano al 150%. En este tiempo, ha contado con personalidades como la exprimera ministra islandesa, Jóhanna Sigurdardöttir, Alaska y Mario, la NGLCC (Cámara de Comercio LGTB Americana), Rossy de Palma, Boris Izaguirre, Brays Efe, el diseñador Palomo Spain o la modelo clave en la visibilidad intersexual Hanne Gaby Odiele. Y han recibido galardones Alan Turing instituciones como Naciones Unidas, el Intergroup de la Unión Europea, ACNUR o la Harvey Milk Foundation y personalidades como Francisco Polo, creador de Change.org y, por sus políticas igualitarias, José Luis Rodríguez Zapatero y la exvicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón.

En el festival han participado además músicos como como Casey Spooner, Gus Gus, Rudimental, Marc Almond, Neneh Cherry, Hercules and Love Affair, Mocheeba o Izal, entre muchos otros. Todos ellos han formado parte de un festival único que aporta nuevas visiones respecto a la visibilidad y los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer de todas las partes del mundo.