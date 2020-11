"Rompiendo el silencio contra la violencia machista"

Este 25 de noviembre, la Red Feminista de Gran Canaria arrancó su jornada de acciones reivindicativas frente a la Delegación del Gobierno (en la Plaza de la Feria) por motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres con el lema "Rompamos el Silencio". "Rompemos el silencio para recordar que la violencia contra las mujeres es un problema social, no un problema de las mujeres. Y en ello deben concentrarse la política y la justicia porque no podemos esperar más".

Este primer acto, comenzó con la lectura del manifiesto y la primera escenificación del ruido, protagonista del día, gracias a la participación de la soRora subversiva – Tamboras Feministas. Un manifiesto que reivindicó la necesidad de actuar ya contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y homenajeó a todas las mujeres asesinadas, especialmente a las 41 víctimas de lo que va de este 2020, cuyos nombres quedaron fijados frente a la Delegación del Gobierno.

Por otra parte, ante la imposibilidad de un acto presencial, la Red ha organizado una "Manifestación Digital", donde se realizarán varias acciones, que será accesible a través de las redes sociales de la Red (Youtube y Facebook), justo antes del segundo espacio ruidoso del día, a las 20 h., que se espera tenga réplica en toda la isla.

"Pedimos a la ciudadanía a hacer ruido en sus vecindarios, en sus puestos de trabajo, en las aulas, en las calles o desde las ventanas. Con altavoces, gritos, instrumentos, calderos o cualquier elemento sonoro que ayude a romper el tradicional silencio impuesto a las violencias que reciben las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".

MANIFIESTO:

Hoy tenemos que volver a estar aquí.

Y lo hacemos para romper el silencio por las que no están

Por las 41 mujeres asesinadas en España en lo que va de año.

Por Mónica L, Olga, Judith, Liliana, María Concepción, Manuela, A Pastoriza, Rosa, Lorena, Clara María, Ana María, Alina, Manuela, Mónica E, Miren, Karina, Encarnación, Annick, Josefa, María Belén, Gloria Oriana, Madalina, Carolina, Lillemor Christina, Teresa, Corral, Anabelina, Concepción, Rosalía, Saloua, Yesica Daniela, Eugenia, Susana, Nancy Paola, Li Na, Habibe, Yolanda, Peggy y Remedios.

Urge romper el silencio por las 1.074 mujeres asesinadas desde que tenemos registros

Por las cientos de miles que nunca se contarán

Por las que están

Y por las que vendrán.

Estamos aquí, un año más, para dejar claro que la violencia es machista

patriarcal

estructural

e institucional

Hay quien nos niega, quien nos invisibiliza

Pero aquí estamos, porque no nos vamos a callar, todo lo contrario,

haremos más ruido

Frente al odio, la intolerancia, el populismo y el simplismo

Rompamos el silencio

Con palabras, con debate, con ideas, con propuestas, con sororidad.

Estamos aquí contra todas las formas de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres

Contra los feminicidios, contra la violencia física, laboral, económica, simbólica, medioambiental

Contra las violencias sexuales y la trata de mujeres y niñas.

Contra la invisibilidad de las violencias hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Contra la misoginia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia

Contra las violencias contra las mujeres migrantes, separadas de sus bebés nada más cruzar las fronteras.

Rompemos el silencio para denunciar la feminización de la pobreza y la inexistencia de medidas de conciliación que repercuten directamente en las mujeres.

Haremos ruido hasta que la ciudadanía se ponga en el centro de la vida y de la política.

Ruido por todas las que sostienen la vida a costa de la suya propia, que viven precarizadas, sin derechos y en silencio. Ruido para reclamar un modelo de cuidados compartidos en el que cada persona asuma equitativamente su responsabilidad.

Hacemos ruido para reclamar una educación sexual de calidad, que aborde las relaciones sexuales desde la pluralidad y el respeto a la diversidad, y que no cosifique los cuerpos de las mujeres.

Rompemos el silencio para recordar que la violencia contra las mujeres es un problema social, no un problema de las mujeres. Y en ello deben concentrarse la política y la justicia porque no podemos esperar más. No queremos esperar más, porque nos están matando.

Rompemos el silencio porque somos feministas, porque nuestra reivindicación no es una guerra contra nadie sino una apuesta por un cambio de sistema que nos beneficia a todas y a todos.

Hagamos ruido para decir que no solo no vamos a dar ni un paso atrás, sino que no dejaremos de avanzar porque aún nos queda mucho por ganar.

¡NOS QUEREMOS VIVAS! ¡NOS QUEREMOS VIVAS! ¡NOS QUEREMOS VIVAS!