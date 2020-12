Agustina González, cuarta vacunada de Gran Canaria, emula el histórico gesto feminista en representación de todas las abuelas del Pino

Las Palmas de Gran Canaria/ Agustina González fue este domingo la cuarta persona en ser vacunada en Gran Canaria, pero también fue la persona escogida para protagonizar la portada de la revista del Centro Sociosanitario El Pino en su décimo aniversario, para la que posa con el histórico gesto de la fortaleza feminista en representación de todas las abuelas porque aunque se las vea mayores, "son las heroínas" que cambiaron el futuro de las mujeres.



"Es una alegoría a la fortaleza de todas las mujeres y hombres que dan vida al Pino", reza la publicación, que recoge la experiencias de las personas que forman parte de esta comunidad de cuidados y emociones, desde residentes a profesionales, pasando por familias y voluntariado, y sobre todo recoge las vidas de quienes pasan su otoño en esta residencia del Cabildo de Gran Canaria.

Dado que celebrar los cumpleaños es celebrar la vida, este acontecimiento en las vidas de los residentes es ineludible, así que la revista se hace eco del 103 cumpleaños de Aurelia Chaparro, extremeña viuda de un canario, con un único hijo que falleció en 2011 y con dos nietos y dos bisnietos.

El número de diciembre recoge las vicisitudes de la vida de esta mujer presumida y viajera: "Hoy puede confesar que ha vivido una vida plena y tras tres guerras y dos pandemias mundiales, que se dice pronto, sigue sonriendo y aferrándose extraordinariamente a este mundo", cuenta su nieto.

Y es que "en estos tiempos tan raros no podemos dejar de celebrar que seguimos aquí", resalta la publicación, que explica que ese día es especial porque además de carteles, regalos y tarta, les llueven las felicitaciones de todas y cada una de las personas con las que se cruza esa jornada.

Además de las experiencias en primera persona de enfermeras, terapeutas y recepcionistas, el número da a conocer la importancia del centenar de voluntarios que realizan labores de acompañamiento mañana y tarde. "Ha sido una entrega total, siempre nos han acogido con sus sonrisas y vivencias", asegura el responsable de la Asociación Iniciativas Humanas, Francisco Fontes.

Reservan las páginas un apartado especial para las personas con Alzheimer, las que "se han olvidado de mucho, pero no de sentir", ya que la "memoria emocional es lo último que se pierde" y aunque "no sepas quien eres, sabes lo que sientes", advierte.

No falta el "Rincón del sabio", esta vez dedicado a Marcial Fernández, isletero de 87 años que con su gorra marinera aconseja a las nuevas generaciones "que trabajen, vivan dentro de la ley, se porten bien con las demás personas y los mayores, y que no estén buscando pleito".

De esta manera, la revista, que puede ser descargada en https://issuu.com/grupoicot/docs/revista_css_el_pino_n21, se ha convertido esta década en un vehículo más de unión entre las casi 700 personas que de un modo u otro conviven en el que fuera el Hospital de El Pino y en la que no falta el repaso a las personas famosas que han pasado por el centro, la primera de ellas la Reina Letizia con motivo de su inauguración como centro residencial tras una intensa demanda ciudadana que evitó que se convirtiera en edificio de pisos.