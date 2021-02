El Cabildo ampliará la Residencia de Taliarte en 120 plazas con una inversión de 16,5 millones

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria ampliará en 120 plazas la Residencia de Mayores de Taliarte con una inversión de 16,5 millones de euros cuyas obras serán adjudicadas en verano con un plazo de ejecución de 20 meses, de modo que sean una realidad en 2023, anunció hoy el presidente insular, Antonio Morales, junto a la consejera de Política Social, Isabel Mena.

Se trata de una de las obras de mayor calado del Plan de Infraestructuras de Gran Canaria y la primera en introducir el nuevo de concepto que aplicará en adelante el Cabildo, el de estar organizada a modo de pequeños hogares para quince personas para que no tengan que manejarse en macroedificios.



Serán ocho hogares o unidades de con todos sus servicios, terraza, salón de estar, zona de lectura, sala de enfermería, comedor, cocina y once dormitorios, siete individuales y cuatro dobles, todas con baño adaptado.

Esta ampliación se ejecutará en una parcela anexa de más de 15.000 metros cuadrados, la edificación ocupará 9.500 mientras el resto albergará, aparte de zonas ajardinadas, 142 plazas de aparcamiento que se sumarán a las 67 ya disponibles para alcanzar las 209. Además, el presupuesto de licitación incluye el mobiliario, de manera que cuando sea entregado al Cabildo estará en disposición de entrar en funcionamiento de inmediato.

En cuanto a la capacidad del centro, en la actualidad es para 360 personas y con las 120 nuevas crecerá hasta poder acoger a 480 personas, todas dependientes, ya sea de nivel moderado o alto, y también será un centro medicalizado.

El presidente explicó que están en proyecto o en proceso para comenzar a ejecutarse en torno a 600 plazas de las 1.453 que prevé el Plan Sociosanitario de Gran Canaria por 95 millones cofinanciados por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, a las que se suman las 60 que la Institución insular habilitará en el antiguo colegio salesiano de Guía por ocho millones de euros.

La edificación contará con seis plantas, las dos primera serán comunes y destinadas a servicio, administración y cafetería, salas polivalentes, espacios de terapia ocupacional, gimnasio, sala de reuniones, almacén, lavandería, despachos y vestuario de personal.

Las otras cuatro plantas estarán organizadas en dos módulos y cada altura de cada módulo albergará una unidad de convivencia. Los módulos estarán conectados entre sí para facilitar el tránsito del personal y todos tendrán vista a la inmensidad del océano, de modo que el privilegiado entorno también será parte del bienestar que se pretende conferir a los mayores.

En cualquier caso, subrayó la consejera, el futuro de la asistencia no pasa por seguir construyendo residencias dado que la lista de espera no va a dejar de crecer en esta sociedad con una demografía de pirámide invertida como la actual, es decir, cada vez más envejecida, de modo que la nueva era se centrará en ofrecer asistencia domiciliaria, sea básica o especializada, para que las personas permanezcan en sus hogares el mayor tiempo posible.

El nuevo edificio tendrá revestimientos blancos y diversos tonos de azul, muros de piedra volcánica y Calificación Energética A, la más exigente en ahorro energético y de reducción de emisiones, para lo que dispondrá de sistemas y equipos de alta eficiencia y serán instaladas placas solares térmicas y fotovoltaicas, además de emplear materiales sostenibles, dispositivos de ahorro de agua y vegetación autóctona en sus zonas ajardinadas.