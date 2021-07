La ONCE lleva a su cupón a majoreros y majoreras, en la serie dedicada a gentilicios curiosos

Fuerteventura/ Los habitantes de Fuerteventura, protagonistas el 25 de julio.

Majoreros y majoreras protagonizan el cupón de la ONCE del domingo, 25 de julio, perteneciente a la serie dedicada a gentilicios curiosos. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España a los habitantes de Fuerteventura.



José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura y Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria, han presentado este cupón en el Mirador de Betancuria, que está ilustrado con la imagen del Mirador de Guise y Ayose, acompañados de Bienvenida Morales, Gerente de Lavandería ILUNION-Morales.

Tanto el presidente del Cabildo como el alcalde de Betancuria, agradecen a la ONCE el haber elegido como motivo de cupón el gentilicio "Majorero" y el municipio de Betancuria para su presentación en un lugar tan emblemático de la isla de Fuerteventura, junto a sus Majos, así como la labor que viene prestando la ONCE a las personas con discapacidad en la isla.

El nombre indígena de la isla, antes de su conquista en el siglo XV, era Erbania, y estaba dividida en dos comarcas (Jandía y Maxorata). De ésta deriva el gentilicio majorero (originalmente 'majo' o 'maxo'). Aunque algunos autores señalan el nombre Maxorata como topónimo aborigen de toda la isla, cuyo significado es 'los hijos del país'.

Los primitivos habitantes de la isla, los maxos o majoreros, en su versión castellanizada tenían origen bereber, y su llegada a la isla fue a mediados del primer milenio a. C. Se dedicaban a la ganadería, la agricultura, la recolección y la pesca.

Fuerteventura es una isla con más de 150 kilómetros de playas de arena blanca y aguas turquesas, con paisajes naturales y en la que practicar un sinfín de actividades. Es la segunda isla más grande del archipiélago canario.

