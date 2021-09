El Cabildo de Gran Canaria impulsa la Mesa Monográfica Insular para la inserción laboral del colectivo trans

Las Palmas de Gran Canaria/ El Presidente del Cabildo, Antonio Morales, junto con la consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez y el consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz Sanchez han presidido la primera sesión de la Mesa Monográfica Insular para la inserción laboral de personas trans. Se cumple así uno de los objetivos de esta legislatura en materia de Diversidad como es dar visibilidad a las dificultades del colectivo en el mercado laboral y fomentar su acceso al mismo.



Según Antonio Morales: "en esta legislatura el Cabildo de Gran Canaria tiene varias líneas estratégicas, pero una de ellas es sin duda, la referente a las políticas de igualdad y diversidad en nuestra isla desde un punto de vista transversal. Y esa transversalidad debe atravesar todas las áreas de esta institución y buscar la implicación de todos los agentes de nuestra sociedad para trabajar coordinadamente".

Con la creación de esta mesa, compuesta por colectivos sociales del movimiento LGTBI, sindicatos, entidades empresariales, Ayuntamientos, grupos políticos de la oposición así como otros miembros del grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, se reconoce al colectivo trans como especialmente sensible a la discriminación laboral y se trabajará para establecer medidas de discriminación positiva para favorecer su contratación.

Asimismo, el establecimiento de este grupo de trabajo ayudará a cuantificar, con un diagnostico actualizado, las dificultades de inserción LGTBI. La corporación insular intenta paliar y trabajar para conocer esta realidad y cómo poder abordarla. Por ello, según la Consejera Sara Ramírez: "a pesar de contar con datos de informes desde el Estado, no existe un diagnóstico sobre la inserción laboral del colectivo trans en nuestra isla. Es necesario contar con ese diagnóstico para poder tomar las medidas necesarias. Este colectivo tiene una dificultad específica a la hora de desarrollar su carrera profesional, ya que se ven inmersos en numerosas vulnerabilidades en sus derechos sobre todo si su proceso de transición lo desarrollan estando ya en un puesto de trabajo. Es fundamental comenzar escuchando. Y por ello, en esta primera mesa monográfica lo que debemos hacer las administraciones es escuchar a los colectivos y agentes sociales presentes. Pero si es cierto que existen medidas específicas que desde las administraciones se puedan ir implementando."

Una de las principales dificultades que se encuentra este colectivo es la precariedad económica, presentando niveles de ingreso inferiores a la media, así como el alto nivel de desempleo. Además muchos admiten tener problemas de rechazo al hacer pública su transexualidad, sufriendo situaciones de discriminación y acoso laboral, e incluso dificultades de conservar o mantener el puesto de trabajo durante el proceso de tránsito.

Los objetivos que se plantea con la creación de esta Mesa Monográfica son estudiar la inclusión en los planes de empleo y programas de formación, favorecer y promover la contratación por parte de las empresas de personas trans, creación de talleres de sensibilización o promover una cuota de reserva de puestos de trabajo para dichas personas. En este sentido Juan Díaz, consejero de empleo y Desarrollo Local manifiesta: "La reciente ley aprobada en Canarias de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género en su título quinto, Medidas en el ámbito laboral, ya recoge el desarrollo de políticas de igualdad y la no discriminación en el empleo. Por ello es imprescindible llevar a cabo planes de formación a todas las personas que están al frente de las administraciones públicas. Las administraciones debemos ser garantes del cumplimiento de la ley."

