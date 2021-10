Un centenar de mujeres y especialistas contribuirán a elaborar el mapa de las ciberviolencias en Gran Canaria

La asociación Opciónate ha iniciado el estudio participativo del impacto y los recursos existentes frente a las ciberviolencias machistas en Gran Canaria. Este mapa incluirá el análisis de casos y consecuencias en la isla de este indeseable fenómeno del mundo digital y contará con al menos un centenar de testimonios de afectadas y especialistas en la materia.

El proyecto 'Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria' cuenta con el apoyo de la Consejería de Igualdad del Cabildo en su estrategia para fomentar la igualdad por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género y permitirá obtener datos concretos sobre líneas de prevención y actuación, así como de las necesidades para afrontar el problema con mayores garantías en el territorio insular.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es su vocación participativa y vivencial, lo que se traducirá en la consulta a través de un grupo focal, cuestionarios y entrevistas a mujeres y profesionales clave que trabajan en la prevención y atención a las ciberviolencias machistas en Gran Canaria.

El estudio arrojará por tanto nueva luz sobre la realidad y el alcance de las ciberviolencias machistas en Gran Canaria, una amenaza que toma cuerpo de las más diversas formas, desde el ciberacoso, la pornografía no consentida o la 'sextorsión' al uso de la tecnología para monitorear y controlar los comportamientos de la pareja.

La investigación contribuirá a visibilizar las ciberviolencias machistas como otra de las formas de violencia contra las mujeres, conocer la situación actual en Gran Canaria e identificar testimonios, valoraciones, demandas y propuestas a través de las voces de mujeres que la han vivido en primera persona, además de señalar las principales ciberviolencias machistas que sufren y el impacto que tienen en sus vidas y qué mecanismos encuentran para obtener información, protección y denunciar.

La generalización de Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información, el uso de dispositivos móviles, redes sociales, servicios de mensajería instantánea y la geolocalización, han facilitado nuevas dinámicas de control, intimidación, chantaje, y acoso en línea cuyo amplio alcance, rápida difusión y difícil eliminación no hace sino aumentar la gravedad y huella que dejan en las víctimas.

Un objetivo estratégico

El proyecto contribuirá a la consecución de los objetivos del primero de los ejes del Marco Estratégico de La Consejería de Igualdad del Cabildo para la prevención y protección frente a las violencias machistas, entre ellos el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, su tratamiento como un problema social, mejorar la información sobre el proceso de denuncia y los recursos disponibles, generar conocimiento sobre la realidad de las mujeres en situación de violencia machista en Gran Canaria y generar conocimiento, sensibilización y visibilización sobre la violencia sexual, en este caso la ciberviolencia.

Opciónate es una organización no gubernamental de ámbito estatal con sede en Gran Canaria. Su equipo multidisciplinar de profesionales especializadas en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas suma más de 20 años de experiencia en proyectos locales, nacionales e internacionales.

La entidad desarrolla su actividad a través de la investigación, la formación, el desarrollo, implantación y evaluación de proyectos y políticas, la elaboración de materiales escritos y audiovisuales y la asesoría a entidades públicas y privadas. Promover la ciberciudadanía democrática y la prevención y actuación frente a las ciberviolencias y ciberdelitos en coordinación con sus protagonistas es una de sus líneas principales de actuación.

.