Únete a la concentración rosa

Para colaborar con este gesto, simplemente hay que acudir con una camiseta color rosa, mascarilla sanitaria y cumplir las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal. Paralelamente a la concentración solidaria, la Asociación Española Contra el Cáncer (A.E.C.C) instalará, en las puertas del Ayuntamiento, una mesa informativa en la que se proporcionará información sobre esta enfermedad y asesoramiento sobre los servicios que dispone la entidad en el Adeje.

Además, se colgará un lazo conmemorativo en la fachada del Convento de Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo y se iluminará, de color rosa, los aledaños de la Plaza de España durante las noches del día 18 y 19 de octubre.

Bajo este mismo paraguas está previsto la realización del taller de autoestima ¿Qué ves cuando te miras? el cual profundizará sobre la importancia de aprender a quererse, valorarse, aceptarse y respetarse con el fin de potenciar la salud emocional, especialmente, de las personas que padecen o han sufrido algún tipo de cáncer. El taller se realizará el 20 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia. La actividad está organizada por la Fundación Canaria Carrera por la Vida / WalK For Life, con el patrocinio de Obra Social, Fundación "la Caixa", y la colaboración del consistorio adejero.

Apoyos visibles

"El apoyo de este Ayuntamiento con las personas que padecen un cáncer de mama, se manifiesta en los acuerdos, de colaboración y económicos, asumidos con la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Walk for Life. Ambas entidades trabajan de forma conjunta, con el único fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer de mama, en el municipio de Adeje", explicó la concejal responsable del área de Salud y Calidad de Vida, Amada Trujillo Bencomo.

Asociación Española Contra el Cáncer

Entre las acciones más importantes que desarrolla la A.E.C.C destaca el Programa de Rutas Saludables, que tiene como objetivo promocionar el ejercicio físico y combatir el sedentarismo. Las caminatas se iniciarán el 27 de octubre y finalizarán el 27 de diciembre. Programa Educativo sobre hábitos de vida saludables, dirigido a la población escolar de Primaria y Secundaria, cuyo objetivo principal es la prevención del cáncer. El formato del programa, está centrado en promover el consumo de alimentos saludables en los almuerzos y meriendas. Proyecto "Atención integral a la persona con cáncer y familiares", con la finalidad de atender las necesidades psicológicas, sociales y físicas, de las personas que sufren un proceso oncológico y que no están atendidas por los recursos sanitarios públicos.

Además, la entidad cuenta con un programa especializado para prevenir el Linfedema (para mujeres operadas de cáncer de mama), y con un servicio de transporte (gratuito) para los pacientes oncológicos que necesitan acudir a las citas de los servicios especializados del Centro Hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria.

Fundación Canaria Carrera por la Vida / Walk for Life

Es una iniciativa de carácter asistencial y sin ánimo de lucro, con un compromiso social. Su finalidad es luchar contra el cáncer de mama, mediante el apoyo a las personas afectadas y la recaudación de fondos económicos, que luego se destinan a fomentar proyectos de investigación orientados a la cura del cáncer, en especial el de mama. También, al desarrollo de programas y acciones para la atención integral de las personas que padecen cualquier tipo de cáncer y a sus familiares.

Esta fundación subvenciona y desarrolla proyectos tan importantes como el BRA Project, entrega de sujetadores personalizados y nuevos post mastectomía. LINFA Project, subvención para la compra de mangas linfáticas a personas con linfedema. Servicio de confección Fabiso Canary Fashion Design, utilizado para la producción de trajes de baño con prótesis personalizadas. Proyecto Sunrise Brain, estudio para la valoración de los efectos en la capacidad y rendimiento de la memoria después del tratamiento de quimioterapia.

También participa con la Asociación Pequeño Valiente en el proyecto del "hospital de día infantil para niños y niñas oncológicas" y con la Asociación Española contra el Cáncer en la iniciativa "KM solidario" para el transporte de pacientes oncológicos desde la zona Sur de Tenerife a los Hospitales en el norte de la isla.

Con la Asociación AMATE, contribuyen en el proyecto "Areolas solidarias" para la recuperación de la estética de la mama por medio de micro-pigmentación. Con FERO Hospital CLINIC Barcelona llevan a cabo el proyecto de investigación de transferencia adoptiva de linfocitos infiltrantes de tumor TILS. Con la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid desarrollan el proyecto de investigación sobre biopsia de ganglio centinela & riesgo de Linfedema.

Además, el Ayuntamiento de Adeje pone a disposición el espacio donde se lleva a cabo la Sala Rosa/Pink Room: programa de actividades físicas y talleres de concienciación y formativos para personas durante y después de su tratamiento oncológico.

La Fundación también promueve el evento conocido como "Carrera por la Vida/Walk for Life", que es una actividad social y solidaria, celebrada cada año en los municipios de Adeje y Arona para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama, reafirmando, de esta manera, el compromiso con todas las personas afectadas.

Debido a la situación de la pandemia, la carrera solidaria no se ha podido realizar de manera presencial. Por ello, Fundación Canaria Carrera por la Vida, puso en marcha un proyecto alternativo denominado, RACE FOR THE CURE o CARRERA POR LA CURA, una carrera digital que este año cumple el segundo año de andadura y que destinará todo el dinero recaudado para llevar a cabo los servicios y proyectos en los que trabaja la Fundación.