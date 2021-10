Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida clausura su 25º aniversario con 100.000 usuarios web

Gran Canaria/ Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida ha clausurado este fin de semana su edición 2021 bajo la coorganización del Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid por tercer año consecutivo.

Entre las novedades de esta edición ha destacado la incorporación de destacadas firmas internacionales como respuesta al objetivo de internacionalización de la pasarela contando con nombres en mayúscula de la moda baño mundial. También se ha trabajado de forma intensa la profesionalización del evento con un programa de misión comercial inversa a través del ICEX.

La sostenibilidad ha vuelto a ser clave en esta edición de la pasarela canaria, donde los procesos de producción respetuosos con el planeta se han visto reflejados en la mayor parte de las propuestas para el verano de 2022 presentadas sobre la pasarela.

Premios de GCSW by MC

Vevas ha sido la firma galardonada con el Premio a la Mejor Colección Emergente por su colección "Can", un premio que ha estado patrocinado por ISEM Fashion Business School, apoyando la formación empresarial de los jóvenes creadores. Por otra parte, por su especial atención al empleo de tejidos y procesos de confección sostenibles y respetuosos con las personas y con el planeta, la diseñadora Elena Morales ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Colección Sostenible, que patrocinan la firma de tejidos Nylstar y la revista Cyl Moda Íntima, por su colección "Bilitä". Y el tercer reconocimiento se lo ha llevado Gonzales, quien ha ganado el Premio L'Óreal a la Mejor Colección por la elevada calidad de sus propuestas y por la maestría a la hora de crear un universo propio con su colección Primavera-Verano "Caravasar".

El actor internacional Kerem Bürsin impulsa con su imagen el posicionamiento de la pasarela canaria

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida ha contado con la visita del actor internacional Kerem Bürsin, perfecto embajador para proyectar la imagen de Gran Canaria y de la pasarela GCSW by MC al mundo. El actor turco asistió a los desfiles de Arcadio Domínguez, OYE Swimwear y Nuria González.

El sábado, antes de la jornada de desfiles, Kerem Bürsin visitó algunos enclaves icónicos de la isla de Gran Canaria, como las Dunas y el Faro de Maspalomas, la playa de Triana, Playa del Cura o Mogán, y no dudó en compartir estas experiencias con su comunidad digital de más de 9.5 millones de seguidores, lo que ha generado un gran alcance e impacto entre el público internacional del actor turco.

Nuevo récord de la convocatoria digital

La estrategia digital sigue consiguiendo cifras récord año tras año. En esta edición, durante la semana de la pasarela accedieron a la web oficial del evento cerca de 100.000 usuarios generando más de 165.000 páginas vistas, siendo el viernes el día de mayor actividad web. Destaca el crecimiento de los usuarios que visitaron la web en 2021 durante los días de pasarela (cerca de 80.000) respecto al año anterior (47.000), un dato que significa un aumento del 66% entre 2020 y 2021.

Por su parte, la versión responsive de la web, optimizada para esta edición, ha permitido facilitar el acceso al público, convirtiéndose el móvil en el principal soporte de entrada a la web (92% de los usuarios). Los visitantes de la web proceden en un 70% de España, seguidos de Italia, y en tercer lugar, de Turquía (efecto de la visita de Kerem Bürsin como embajador).

Las redes sociales, herramienta fundamental en el desarrollo de esta nueva estrategia digital, han generado un 25% de las sesiones totales en la web, siendo Instagram la red principal con cerca del 80% de procedencia de las sesiones. Además, este año se ha lanzado la cuenta oficial de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida en Tik Tok.

Impulso a la internacionalización y profesionalización de GCSW by MC

El incremento de marcas internacionales invitadas al evento responde a una firme apuesta por la internacionalización de la pasarela canaria, cuyos datos de seguimiento fuera de nuestras fronteras aumentan cada año. La presencia de marcas procedentes de distintos mercados europeos maximiza la proyección internacional de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y refuerza su posición como referente europeo en moda baño. Las nuevas firmas internacionales presentes en esta edición han sido Melissa Odabash (Reino Unido), Alexandra Miró (Reino Unido), Oyesimwear (Turquía), y Mama Maria (Holanda), que se unen a Miss Bikini Luxe (Italia) -ya presente en ediciones anteriores- han sido fundamentales para continuar con la estrategia de internacionalización de la pasarela.

Respecto a la profesionalización de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, esta edición ha contado, como también lo hizo en su anterior convocatoria, con un programa de compradores nacionales de gran calidad e interés para el evento. A este programa nacional se suma como novedad la incorporación de compradores internacionales de Italia en el marco de una misión inversa organizada con la colaboración de ICEX.

Fruto de esta estrecha relación con ICEX, Maredamare, la única feria profesional de moda baño celebrada en Italia, fue invitada a la 25ª edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Dada la importancia del evento, la empresa Underbeach S.r.L. organizador de las ferias italianas Maredamare e Immagine Italia & Co., ha decidido invitar a la firma Gonzales, ganadora del premio L'Oréal a la Mejor Colección de la edición 2021 a la próxima convocatoria de la feria Immagine Italia & Co., que tendrá lugar del 5 al 7 de febrero en la Fortezza da Basso de Florencia. Además, la ganadora Elena Morales como mejor colección sostenible tendrá la oportunidad de exponer su nueva colección de moda baño durante el evento Florentine Maredamare que se realizará en julio.

Del mismo modo, para traspasar nuestras fronteras y llegar a otros públicos, en esta convocatoria el medio oficial del evento ha sido HOLA TV!, que ha venido desde Miami para hacer entrevistas y una cobertura muy detallada de todo lo que acontecía en el contexto de la pasarela, a cargo de la conocida presentadora Lucía Riaño.

Gran repercusión en medios de comunicación

Hasta la pasarela canaria viajaron desde la península editores o fotógrafos de medios generalistas como La Vanguardia y ABC; editores de cabeceras de moda y estilo de vida como S Moda, Mujer Hoy, Elle, InStyle, Trendencias, Esquire, Magazine La Vanguardia, Hola Fashion o Lecturas; medios especializados como CYL Moda Íntima; editores de medios profesionales, como Modaes; editores de revistas especializadas en turismo y estilo de vida como Condé Nast Traveler; de moda infantil como Petit Style; y agencias como Europa Press, Gtres o Colpisa. Además, como en ocasiones anteriores, la pasarela ha contado con la colaboración de TVE Canarias, que ha presentado su programa Cerca de Ti en directo durante las jornadas del jueves y viernes a cargo del presentador Roberto Herrera.

#GranCanariaSwimWeekbyMC ha contado este año con caras conocidas que han compartido la experiencia en Gran Canaria con sus respectivas comunidades digitales, tales como la modelo Aída Artiles o el tv host Josie. A ellos se han unido influencers como Priscila Betancort, Marta Ibrahim, Gema Betancor, Andoni Artiles, Estefanía Gorayev, Honey Dressing o Yaiza Mencía.

Grandes nombres de la moda como Helen Lindes o Águeda López, protagonistas de la pasarela

Sobre la icónica pasarela circular ha desfilado un casting de modelos diverso, cosmopolita y multirracial, integrado por modelos de las Islas Canarias, nacionales, e internacionales. Este casting especializado en moda baño lo formaban 43 modelos en total: 30 chicas (9 de ellas son modelos canarias), y 13 chicos (10 de ellos canarios). Encabezan el elenco de modelos nacionales e internacionales nombres propios como Malena Costa, Águeda López, Helen Lindes o Mishel Gerzig, así como modelos masculinos de referencia como Juan Betancourt, Toni Engonga, Jabel Balbuena o Simone Bricchi.

We Swim Together

El 19 de octubre, con motivo del Día del Cáncer de mama, Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida quiso rendir un homenaje en forma de desfile solidario a todas aquellas mujeres que padecen -o han padecido esta enfermedad mostrando colecciones adaptadas a las consecuencias físicas de la enfermedad. En este desfile participaron firmas especializadas y marcas de moda baño locales, nacionales e internacionales y contó con Ana Locking como madrina. El desfile benéfico destinó todo lo recaudado de la venta de entradas al 50% a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico.

Swim Talks

En el marco de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) ha organizado varios encuentros sobre moda baño con algunos de los diseñadores más representativos de esta Swim Week y profesionales del mundo de la moda, analizando la actualidad y futuro del sector tratando temas como la inclusión y la sostenibilidad.

Sobre el programa Gran Canaria Moda Cálida

Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla, creado desde la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La Moda es para esta institución un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria representa el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.

Sobre Ifema Madrid

Ifema Madrid es el primer operador ferial de España, y uno de los más importantes de Europa. Con cerca de 900 eventos celebrados anualmente en sus recintos. En su calendario ferial anual incluye cerca de una decena de ferias líderes en sus respectivos sectores relacionados con la moda y lifestyle, entre las que se encuentra Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de la moda española y el mejor exponente del diseño español en el mundo.