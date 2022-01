El gentilicio bimbache protagoniza 5,5 millones de cupones de la ONCE

El Hierro/ Bimbache, gentilicio de quienes habitan en El Hierro, protagoniza el cupón de la ONCE del domingo, 16 de enero, dentro de la serie que la Organización dedica a los gentilicios más curiosos. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España este gentilicio.

José Antonio López Delegado Territorial de la ONCE en Canarias, Andrés Guillén Director de Zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife y Alpidio Armas Presidente del Cabildo del Hierro, han presentado este cupón que está ilustrado con una fotografía del Parque Cultural de El Julan.



El termino bimbache, con el que se conoce a los habitantes de El Hierro, tiene su origen en los primeros pobladores de la isla. Fue una tribu aborigen que residió en la isla al menos desde el año 120 de nuestra era, hasta que fue conquistada a principios del siglo XV por Juan de Bethencourt e incorporada a la Corona de Castilla.

Los bimbaches, procedentes del continente africano, eran un pueblo pacífico que poseía una compleja estructura social, a pesar de no disponer de metales y vivir sin contacto con otras culturas de su entorno. Legaron numerosos petroglifos, como los letreros de El Julan, los más extensos y significativos, donde también se pueden contemplar restos del antiguo lugar de reunión denominado Tagoror.

El Hierro es la isla más pequeña de las Islas Canarias. De las siete, es la que está más al oeste. El visitante encontrará paisajes muy diversos, desde conos volcánicos y coladas de lava, hasta pinares con verdes praderas y bellos bosques de laurisilva.

El submarinismo es uno de los grandes motores turísticos de El Hierro, que se complementa con el senderismo, la belleza de sus calas y piscinas naturales y la tranquilidad que ofrece al viajero.

En enero de 2000 la isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en 2014 también pasó a ser considerada Geoparque, y desde 1996 la Reserva Marina del Mar de las Calmas protege las aguas más ricas de El Hierro.

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable porque la ONCE se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

