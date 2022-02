La perrera de Bañaderos reconoce matar 1 animal cada 19 horas

El nombre de "perrera" hace referencia a los lugares donde se producen sacrificios, mientras que el de "albergue", no.

Es una incógnita saber cuántos animales deben entrar para que no los sigan matando.

Cada 19 horas muere un animal en sus instalaciones, según su nota de prensa; un total de más de 450 perros y gatos cada año.

Los gatos son los peor parados, ya que el 40% de ellos muere en la perrera de Bañaderos y no son adoptados; 4 de cada 10 gatos de esa perrera no encuentra un hogar y la mayoría de ellos son sacrificados.

El esfuerzo de las difusiones en plataformas, redes sociales y protectoras ha logrado aumentar sus adopciones.

Si bien entraron menos perros, curiosamente entraron muchos más gatos, hasta 244 más, lo que provocó que, globalmente, entraran más animales que el año anterior, arrojando una cifra de 1755 animales.

Este incremento en la entrada de gatos fue motivado también por las capturas de Gesplan cerca de las colonias felinas.

Mientras tanto, el Pacto de Bienestar Animal, prometido y firmado previamente a las elecciones de 2019 sigue sin cumplirse.

Todos estos números fueron aportados por Gesplan a la Consejería de Medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, el cual los hizo públicos en nota de prensa.

Por tanto, los datos expuestos han pasado por Gesplan y la Consejería. Aún así reconocen que mueren más de 450 animales al año en sus instalaciones.

La encomendación de la gestión de la perrera de Bañaderos a Gesplan le cuesta a los grancanarios más de 1 millón de euros y más de 450 muertes al año. En Tenerife, por su parte, el coste es menos de 300.000€ y tienen política de sacrificio cero.

Si bien el Cabildo informó en 2017 que la encomendación a la empresa pública Gesplan iba a ser "temporal", se ha ido renovando 5 años consecutivos y aún reduciendo, en más de la mitad, las entradas de animales no reducen el porcentaje de sacrificios.

Gesplan es una empresa pública con experiencia en mantenimiento de carreteras, la empresa pública Tragsa gestiona Tierra Blanca en Tenerife y 6 albergues más de animales en España.

La pregunta es ¿por qué una empresa que hace mantenimiento de carreteras gestiona las vidas (y muertes) de Bañaderos y no sacan a concurso público su gestión? O, en caso de preferir la encomendación a una empresa pública, ¿por qué el Director General de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, y su Consejera, Inés Jiménez, no han propuesto la encomendación a la empresa pública Tragsa, que con la tercera parte menos de presupuesto, y similar entrada de animales, no los sacrifican en Tenerife, además de tener las puertas abiertas y poderse adoptar a los animales in-situ?

Si bien el abandono cero es una mentira y nunca se cumplirá, por depender de la ciudadanía, el sacrificio cero sí se puede lograr con voluntad política y con ese más de un millón de euros anual del que disponen.