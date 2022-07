Pedri apadrina el proyecto sostenible del CDAFB Tegueste con Kick out Plastic

Tegueste/ El futbolista ha entregado a la escuela de su localidad 400 botellas reutilizables y un filtro de agua a través de la fundación.

Pedri González, futbolista del FC Barcelona y de la selección española, ha aprovechado sus vacaciones para apadrinar el convenio suscrito por el Club Deportivo Alirón Fútbol Base Tegueste (CDAFB Tegueste) y la Fundación Kick Out Plastic, de la que es embajador. El canario ha participado en el acto que da inicio a la colaboración entre el equipo donde empezó a jugar al fútbol y la organización internacional sin ánimo de lucro que desde hace dos años lucha por un mundo libre de plásticos de un solo uso.



El acto, celebrado en la Ciudad Deportiva Los Laureles, sede del CDAFB Tegueste, ha contado con una representación de los niños del fútbol base de su localidad natal, sus padres y una comitiva del Ayuntamiento de Tegueste. "Para mí es un tremendo orgullo que Kick Out Plastic colabore con mi pueblo y con el club donde empecé a jugar de chiquitito. Cuando me plantearon la iniciativa dije que sí sin dudarlo", ha asegurado, satisfecho, Pedri. El futbolista también se ha referido al inminente inicio de la pretemporada: "Ya tengo ganas de empezar a entrenar

a tope. Esta temporada viene cargada de retos importantes".

El acto ha servido para inaugurar el dispensador de agua profesional que Kick Out Plastic ha instalado en las dependencias de la Ciudad Deportiva Los Laureles, para el uso de jugadores, cuerpo técnico y público. El objetivo de esta acción es eliminar el uso de botellas de agua de plástico de un solo uso. La acción también ha permitido la entrega, por parte del propio Pedri y el presidente de la fundación, Lars Böcking, de 400 botellas reutilizables para todos los miembros del club.

Para la Fundación, el acuerdo con el CDAFB Tegueste tiene un importante sentido estratégico. La acción a corto plazo es fundamental pero la clave generar conciencia ecológica y educar a las nuevas generaciones para lograr una mejora a largo plazo. Y aunque la misión de la fundación es global, dos de sus embajadores, Pedri González, y Omar Mascarell son naturales de Tegueste. Su familiaridad y humildad, y el arraigo del club en la citada localidad tinerfeña conforman una combinación perfecta.

Las actividades han arrancado primero con un 'clean up' en la Finca los Zamorano, uno de los espacios naturales más representativos de Tegueste.

José Eladio Ramos, presidente del CDAFB Tegueste, ha mostrado orgullo y agradecimiento: "Es un gran día para nuestro club porque Pedri nos acompaña para compartir un compromiso con el futuro de nuestro planeta: reducir los residuos plásticos a través del proyecto que desarrolla la fundación Kick Out Plastic".

Lars Böcking, presidente de la fundación, ha querido reforzar el compromiso de Pedri con su tierra: "Desde que le hablamos del proyecto, siempre dejó patente su compromiso con Canarias y por la importancia de preservar su riqueza medioambiental".

Ana Mena, alcaldesa de Tegueste, ha explicado la importancia de la apuesta en común: "Pedri y su apoyo a iniciativas como esta reflejan muy bien cómo es Tegueste, una localidad muy sensibilizada y pionera en materia de sostenibilidad".

Antonio López, concejal de deportes de la localidad, ha apuntado en dirección a lo esencial: "Yo lo tengo muy claro: con muchas acciones pequeñas podemos lograr grandes cosas".

Este tipo de alianzas son prioritarias para Kick Out Plastic en su objetivo de promover la sostenibilidad desde la base, para convertirse en un modelo a seguir en términos de protección del medioambiente, tan vinculado a las Islas Canarias y su economía a través del turismo. En abril de 2021 se firmó el primer convenio de colaboración de este tipo con el Alboraya UD, uno de los clubes amateurs más importantes de la Comunitat Valenciana.

El objetivo de Kick Out Plastic es crear conciencia, recaudar fondos y apoyar proyectos utilizando el poder del deporte y el compromiso de deportistas, celebrities e influencers. Springfield, Banco Sabadell, Marina Ibiza y 52 Super Series son las principales entidades colaboradoras.

