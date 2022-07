Ucrania, protagonista de la apertura del VIII CAMP Internacional Rotary Maspalomas

San Bartolomé de Tirajana/ El Cónsul General de Ucrania en Barcelona preside la inauguración del CAMP y aplaude la presencia de varios chicos refugiados de Ucrania en la octava edición. Ha tenido lugar la jornada inaugural del VIII CAMP Internacional Rotary Maspalomas en la Casa Condal de San Fernando de Maspalomas, con la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, el consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, el Cónsul General de Ucrania en Barcelona, Artem Vorobyov, y la Gobernadora del distrito 2201 Rotary Internacional, Virginia Carballude.



En palabras de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, hay que aplaudir el esfuerzo "del Club Rotary Maspalomas para traer a 35 jóvenes de entre 18 y 25 años, llegados de todas partes, algo que no es fácil en un momento como éste. Gracias a ustedes, la Universidad de Verano de Maspalomas es internacional, con una programación rica en experiencias y valores." Para Espino, además, este CAMP "demuestra que en este municipio se puede vivir en perfecta armonía". Carmelo Ramírez, consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, ha querido dar la bienvenida a los jóvenes asistentes al CAMP "a los que deseamos que los valores que vais a compartir sirvan para la transformación de un mundo tan violento, para que el eje de nuestra sociedad sea la cooperación".

El testimonio de Artem Vorobyov, Cónsul General de Ucrania en Barcelona, ha sido sin duda el más emotivo. "Que tres chicos de mi país tengan la oportunidad de poder evadirse del horror que han vivido y poder convivir en paz con jóvenes de todo el mundo es algo muy importante", ha dicho. Vorobyov ha resaltado que "cultura, conocimiento y educación quedan destruidos cuando aparece una guerra", de ahí que las actuaciones de Rotary para su fomento "sean un objetivo muy loable". Aseguraba además que los conflictos bélicos tienen siempre dos causas, la política, el deseo de cambiar las fronteras, y la causa moral, la soberbia de los líderes. "Los ucranianos deseamos una paz verdadera, no impuesta de forma unilateral, queremos recuperar nuestros territorios y contar con los recursos necesarios para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país."

La Gobernadora de distrito 2201 Rotary Internacional, al que pertenece Canarias, Virginia Carballude, se ha mostrado muy satisfecha de la vuelta presencial del CAMP, "aunque precisamente durante la pandemia Rotary no ha dejado de desarrollar sus acciones humanitarias y por el conocimiento." Y ha declarado que "es motivo de orgullo ver a estos jóvenes hoy aquí, y que los chicos ucranianos sientan que el resto del mundo los acoge y los quiere. Rotary lo ha conseguido."

Durante la inauguración, además, el Club Rotary Maspalomas ha podido realizar un anuncio importante, Sus Majestades los Reyes de España serán presidentes de Honor del Comité Organizador del Proyecto "Escuela Rotary en La Palma", una acción desarrollada por todos los clubes rotarios de Canarias y que consiste en dotar a la isla de La Palma de las infraestructuras necesarias para suplir las tres escuelas unitarias que quedaron devastadas por el volcán en el municipio de Los Llanos de Aridane. Javier Vega Petrovelli, gerente de la recaudación del proyecto, ha destacado el valor del apoyo recibido, "esta acción parte de Rotary, pero necesitamos que se unan a nosotros toda la ciudadanía y las instituciones públicas. De ahí la enorme importancia de que Sus Majestades se unan al proyecto, agradecemos su gesto." El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 600.00 euros, supondrá que todos los niños que se han quedado sin sus colegios puedan tener a su disposición todo lo que necesiten para retomar su formación.

Durante la jornada de hoy los 35 jóvenes participantes del CAMP han podido ver el documental "Una luz en la oscuridad", un apasionante trabajo realizado por la sevillana Marta Borrell, joven de 18 años, estudiante del grado de Relaciones Internacionales e Historia de la Universidad Minerva de San Francisco, en el que ahonda sobre la educación en los países subdesarrollados, a través de una interesante experiencia en primera persona en Mozambique. Al concluir el documental ha tenido lugar un debate entre los participantes y Marta Borrell, que ha estado acompañada por su madre y productora del documental, Sara Fijo.

"Una luz en la oscuridad", dirigido por José M. Borrell y en el que participó la familia al completo, cuenta con el sello de calidad de la UNESCO, se expone en centros educativos y se usa como material de estudio en universidades.

Mañana martes 5 de julio el tema central será la protección al medioambiente y su influencia en la consecución de la paz. La conferencia contará con la presencia de la activista Victoria Ballesteros, joven natural de Canarias que ha participado en varias ocasiones en la asamblea de la ONU, y Gonzalo Sánchez Martín, alumno de Puente de la Marina Mercante y Representante Distrital de Rotaract, que hablará sobre su experiencia navegando e investigando en la Antártida. Esta jornada se celebrará a partir de las 18.00 horas en la Casa Condal de San Fernando de Maspalomas.

El VIII CAMP Internacional Rotary Maspalomas está organizado por el Club Rotary Maspalomas con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria a través del Servicio de Solidaridad Internacional, dentro del Programa Gran Canaria Solidaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Verano de Maspalomas y el Distrito 2201 Rotary Spain.