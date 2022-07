La OMIC de La Orotava sale a la calle para iniciar su campaña de verano

La Orotava/ Entre los consejos de este año se incluye como evitar el phishing. Como es habitual por estas fechas, la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) de La Orotava, que dirige Yayi García, vuelve a lanzar su campaña informativa de cara al verano, y en esta ocasión bajo el lema "Este verano no solo te cuides del sol".



La campaña se inicia en este mes de julio saliendo a la calle con un stand informativo en la zona del Puente de la Carrera Escultor Estévez para acercar toda la información y consejos al propio consumidor. Además de repartir unas bolsas de tela con el lema, también se ha editado un folleto específico con consejos para evitar el phishing, un fraude informático mediante correo electrónico, cuyo objetivo es adquirir información sensible como nombres de usuario, claves o datos de cuentas o tarjetas de crédito... para manipularla y hacer que la víctima realice acciones que no debería realizar. Por ello se aconseja aprender a identificar claramente los correos electrónicos sospechosos de ser 'phishing' pues suelen utilizarse nombres e imágenes similares a los de empresas reales y como gancho utilizan regalos o la perdida de la propia cuenta bancaria. Se debe verificar la fuente de información de los correos entrantes y tener en cuenta, por ejemplo, que el banco nunca pedirá que se envíen las claves o datos personales por correo; por lo que nunca hay que responder a este tipo de preguntas. Si se tiene alguna duda en este sentido, llamar directamente al banco para aclararlo. También se aconseja no entrar en la web del banco pulsando links incluidos en correos electrónicos sino introducir datos, únicamente, en webs seguras que han de empezar por 'https://' y debe aparecer en el navegador el icono de un pequeño candado cerrado.

No menos importante es reforzar la seguridad del propio ordenador y revisar periódicamente las cuentas bancarias para estar al tanto de cualquier irregularidad en las transacciones online. El sentido común y la prudencia es tan indispensable como mantener el equipo protegido con un buen antivirus que bloquee este tipo de ataques. Además, siempre se debe tener actualizado el sistema operativo y navegadores web. El phishing no conoce fronteras y pueden llegar en cualquier idioma. Por norma general están mal escritos o traducidos, así que este puede ser otro indicador de que algo no va bien. La mejor forma de acertar es rechazar de forma sistemática cualquier correo electrónico o comunicado que incida en facilitar datos confidenciales, y eliminar el correo, a la par de intentar estar informado en esta materia.

Desde la OMIC de La Orotava también se sigue dando consejos propios de la época estival como los relacionados con vuelos y viajes. Desde este departamento se recomienda que se compre o contrate una vez se haya recabado toda la información que permita decidir con criterio. Por tal motivo, "es muy importante acercar la información al ciudadano para que conozca bien sus derechos y sepa cuándo utilizarlos, y cómo actuar en caso de entender que no se cumplen", apunta la concejala Yayi García. En esta línea, invita a los vecinos que necesiten ayuda o asesoramiento acercarse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor que se localiza en la zona centro, en concreto, en la calle León.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de La Orotava atendió a lo largo del pasado año un total de 6.877 consultas, con una media diaria de 23. De estas, 391 fueron reclamaciones, y del total de expedientes abiertos, el 68% se resolvió por el procedimiento del acuerdo amistoso, evitando así el inicio del procedimiento judicial, mientras que el 31% restante se encuentran aún en trámite. En orden al número de reclamaciones continúa en primer lugar la telefonía (31,65%), seguido de las cancelaciones por motivo del Covid-19, que durante el pasado año han supuesto un 27,88% del total. Le siguen las reclamaciones en las temáticas de: vuelos (11,76%), energía (9,46%), entidades financieras (7,93%), el ocio (5,88%) electrodomésticos (4,60%), automóvil (4,35%), sanitarias (3,84%), alimentación (2,56%), el textil/calzado (2,53%), reformas (2,81%) y los seguros (2,30%).

