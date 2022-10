La ONCE dedica un cupón al HUC para homenajear a su personal

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dedica su cupón del jueves, 20 de octubre al Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dentro de la serie 'Tú eres importante', con la que la Organización rinde homenaje al personal de los centros hospitalarios. Serán cinco millones de cupones los que difundan la imagen de este hospital.

La presentación del cupón se ha llevado a cabo esta mañana en el hospital y ha contado con la presencia de la gerente, Mercedes Cueto, y el director de Zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Guillén.

Cueto agradeció este cupón "tan especial para los que formamos parte de este complejo hospitalario" así como destacó la gran labor de la ONCE. Por su parte, el director de la ONCE señaló que "es una forma de devolver a los profesionales sanitarios lo que se nos da, trasladado a través del cupón lo que es el HUC en toda España".

'Tú eres importante' es una serie de cupones que muestra los hospitales de referencia de las cincuenta provincias y las dos ciudades autónomas. El objetivo es difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios para mejorar la salud de millones de personas, especialmente en los momentos de lucha contra la Covid-19.

Organización Nacional de Ciegos Españoles

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable porque se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización.