Da comienzo en Adeje el Proyecto Praxis "Programa de prácticas para la integración social"

Raquel Rodríguez Alonso, concejal delegada del Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Adeje, fue la encargada de aperturar el encuentro indicando que se trata de un proyecto que surge tras el análisis del área y en el que se trabajará de la mano con las personas de titulación superior del municipio de manera personalizada con el objetivo de mejorar su desarrollo profesional.Por su parte, Manuel Luis Méndez Martín, concejal del Área de Transición Ecológica, Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Adeje, comentó que "se trata de un proyecto de éxito donde los usuarios podrán adquirir aquellas habilidades necesarias para finalmente ser insertados y conseguir así un desarrollo profesional acorde a sus estudios. Se pretende poner en valor el talento adejero e intentar que las personas que terminen sus estudios, ejerzan la profesión para la que se han formado".Además, Alexis Betancor, técnico de la Unidad de Orientación y Acompañamiento Laboral de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, añade que esta iniciativa viene a complementar otras actividades que ya el Ayuntamiento realiza con la institución.El servicio que, será íntegramente online con alguna sesión presencial, se llevará a cabo a través de tres actividades. La actividad 1 consiste en el plan de formación dividido en 2 bloques. El primer bloque se basará en habilidades para el empleo, entendiéndose éstas como aspectos relacionados con trabajo en equipo, liderazgo, comunicación no verbal, etc. El segundo bloque serán complementos profesionales Tic y/o curriculares.La actividad 2 se centrará en el plan de desarrollo personal y profesional donde se dispondrá de una persona orientadora que guiará a través de distintas fases, comenzando por la acogida y el diagnóstico personal, siguiendo por sesiones grupales, continuando por la importancia de la marca personal y finalizando por un seguimiento y diagnóstico competencial final.La actividad 3 serán las prácticas profesionales no laborales en empresas donde las personas usuarias podrán tener una oportunidad de ejercer en un puesto de trabajo acorde con su nivel de estudios. Recibirán una ayuda económica durante un período de tiempo de 5 meses tras los que la empresa podrá decidir contratarles.

Requisitos de acceso

Está dirigido a jóvenes menores de 35 años con titulación superior finalizada durante los últimos 5 años, ya sea un Grado universitario, un Certificado de Profesionalidad de nivel 3 o un Ciclo Superior de Formación Profesional. Además, deberá residir en Adeje, con un tiempo mínimo de seis meses, estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo.

El servicio de Orientación y Empleo del Ayuntamiento de Adeje trabajará conjuntamente con la Fundación General de la Universidad de La Laguna trasladando la información a las personas interesadas.

El proyecto PRAXIS es una iniciativa financiada por el Ayuntamiento de Adeje y tiene una duración de 12 meses. Para más información se ha habilitado una página web con todo el proyecto: https://bit.ly/3guvX4p