El Cabildo conmemora el Día Internacional de las Mujeres con la voluntad no retroceder en los derechos alcanzados

Las Palmas de Gran Canaria/ Bajo el lema 'Que lo luchado no sea en vano', el Cabildo de Gran Canaria conmemora el 8M, Día Internacional de las Mujeres, en la que es la segunda campaña ejecutada en coordinación con los ayuntamientos y con la que se rinde homenaje a las feministas de los años 60 y 70, que lucharon por los derechos de las mujeres y pusieron en la agenda de aquel momento sus derechos sexuales y reproductivos.

"Unos logros que se conquistaron gracias al empuje del movimiento feminista de aquellas décadas y que, actualmente, son cuestionados por los autoritarismos y por la ultraderecha a nivel mundial", enfatizó el presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, en la presentación del programa de actos que impulsa la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia, dirigida por Sara Ramírez, también presente en el acto.

Morales puso de relieve que esta campaña se complementa con la declaración institucional del Pleno del Gobierno insular, cuyo texto ha sido consensuado con los ayuntamientos. "Este hecho simboliza de esa unidad institucional que se concentra en la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la que se ha estado trabajando desde el Cabildo", remarcó. "Esto es algo tan importante, para hacer frente a ese movimiento regresivo que empieza a calar en muchos gobiernos del mundo y que empieza a estar presente en muchos parlamento del mundo y que pone en riesgo muchas de estas conquistas sociales", subrayó. "En estos momentos, tenemos la obligación de resistir y plantar cara desde las instituciones, como estamos haciendo desde el Cabildo de Gran Canaria".

El presidente Morales incidió en que esta es la última campaña por el 8M que se organiza en este mandato y que persigue el mismo objetivo de las tres anteriores. Así, recordó que la primera se celebró en 2020, con el lema 'Infinitas', y se centró en los estereotipos de género. Una iniciativa que dio nombre al Marco Estratégico por la Igualdad 'Gran Canaria Infinita', "un gran plan de igualdad para la Isla, que forma parte del programa de gobierno de progreso de esta Institución insular y que ya cuenta con unos 800.000 euros anuales de financiación", sostuvo.

Entre las actividades realizadas, citó la campaña 'Be Feminist', que se celebró en 2021, después de un año de crisis sanitaria de la que se intentó responsabilizar a las participantes en la manifestación del 8 de marzo. Rememoró cómo esa campaña estuvo basada en el empoderamiento y en la histórica lucha de las mujeres, por lo que, a modo de homenaje al movimiento feminista, estuvo centrada en los derechos conquistados y en la necesidad de no perder los espacios ganados y de hacer patente que la crisis no podía menoscabarlos.

Finalmente, se refirió a los eventos de 2022, que constituyeron la primera campaña que se ejecutó de forma unitaria con los ayuntamientos, fruto del trabajo realizado en torno al Marco Estratégico con las entidades locales de la Isla. En esa ocasión, bajo el lema 'La unión hace la igualdad', se puso énfasis en el trabajo de los actores de las políticas de igualdad, como las entidades locales, y principalmente en la unión de las mujeres, "porque cuando las mujeres se han unido para luchar o manifestarse, se han conseguido grandes logros", concluyó.

Un programa de actividades centrado en la cultura y la educación

Sara Ramírez, por su parte, se refirió a los hitos que tuvieron lugar en los años 60 y 70, como el movimiento de liberación de las mujeres, la primera manifestación del 8M en España, en 1977, la llegada de los derechos reproductivos a la ONU de la mano de las mujeres feministas de aquella época. Unos avances que, aseveró, "ahora se encuentran en entredicho, en países donde eliminan el acceso de las mujeres al empleo o a la educación, eliminan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", señaló. "Y ante esto, esta campaña las homenajea, para recalcar que tenemos que estar atentas para no retroceder en la conquista de nuestros derechos".

La consejera indicó que la campaña viene acompañada de programa de actividades centrado en la cultura y en la educación, que tendrá repercusión en todos los municipios. Este plan de acción contempla distintos eventos, como la presentación del documental 'Pioneras', que muestra la trayectoria profesional y vital de Lola Massieu, Pino Ojeda y Jane Millares, y que se cederá a los centros educativos de la Isla, con objeto de que el alumnado trabaje en las aulas y estudie la historia del arte desde una perspectiva de género, así como a los ayuntamientos, para que organicen cineforos con la ciudadanía. Asimismo, este mismo miércoles, se presentará el 'Estudio sobre Mujeres Migrantes en Gran Canaria', que ha realizado la entidad social Alianza por la Solidaridad.

Igualmente, en la misma senda de trabajar en el ámbito escolar y como herramienta para el fomento de la igualdad, se desarrolla el proyecto '3, 2, 1... ¡Igualdad! - Teatro y Cine Fórum para jóvenes de Gran Canaria', que incluye la proyección y un vídeoforo del documental 'Hijas de Cynisca', de Beatriz Carretero, en colaboración con la Asociación de Mujeres Deportistas de Canarias, que está destinada a estudiantes de Bachillerato y de ciclos formativos del ámbito socio-deportivo y de promoción de Igualdad, que se pone en marcha en cooperación con el IES Felo Monzón.

Finalmente, al amparo de ese mismo proyecto, se representa la obra de teatro social 'Botas de Obra con Tacón', un espectáculo participativo de El Gato Animaciones dirigido al alumnado de Secundaria de 10 centros de Gran Canaria, cuyo propósito es confrontar los estereotipos de género aprendidos y normalizados.