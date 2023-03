CSIF Canarias solicita al Diputado del Común que medie ante el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas González

El Hierro/ "El acoso sindical y laboral al personal del EIS EL MERIDIANO SAU merece un tratamiento más serio, ya que se trata de un ataque a la libertad sindical". Recientemente desde el sindicato mayoritario dentro de las administraciones públicas y de mayor crecimiento en el sector privado, la central sindical CSIF Canarias, denunciaba públicamente y ante la Inspección de Trabajo de S/C de Tenerife la grave situación que está padeciendo la empresa pública más importante dentro del turismo de El Hierro, EIS EL MERIDIANO SAU.



Desde CSIF Canarias se denunciaba y solicitaba, entre otras cuestiones, que el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas González, "solventara de una vez por todas el acoso sindical y laboral que vienen sufriendo los trabajadores y las trabajadoras de la empresa turística herreña de carácter público". Desde CSIF Canarias se ha intentado contactar con el presidente insular "e incluso, con llamadas y mensajes reiterados de su presidente autonómico, César Martínez, quien ha recibido el silencio como respuesta, algo que desde el sindicato no se entiende. El acoso sindical y laboral en el EIS EL MERIDIANO SAU merece un tratamiento más serio, ya que se trata de un ataque a la libertad sindical"

Se entiende desde la formación sindical que, existiendo claros casos de acoso en la empresa, en particular acoso a una delegada electa de los trabajadores, "no se puede optar por la vía de dejar sin resolver este tipo de problemas por las próximas elecciones autonómicas y locales, siendo temas de verdadera prioridad para cualquier empresa, más si cabe, en el caso de una empresa pública que cuenta con más de 80 trabajadores".

Por último, desde CSIF Canarias se espera que con la gestión solicitada al Diputado del Común, "sea el presidente del Cabildo el que dé la cara ante los trabajadores y las trabajadoras, con problemas tan graves como el que atraviesa la empresa, que tiene un clima laboral insostenible con una serie de discriminaciones entre su personal y casos de acoso, que no pueden ser permitidos ni por un sindicato de la seriedad de CSIF Canarias ni por una figura de la importancia del Diputado del Común, máximo responsable de los derechos, mucho menos por un presidente de un Cabildo".

