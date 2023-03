'Ser mujer y...': Cruz Roja visibiliza la interseccionalidad de género como discriminación múltiple en el 8M

Nacional/ Visibilizar cómo, además del género, existen otros factores cuya intersección suele generar discriminación o privilegios, es el objetivo de Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La interseccionalidad de género hace referencia a factores como la etnia, la edad, la situación económica, administrativa, orientación sexual, identidad de género, la discapacidad, el origen, etc. que posicionan a las mujeres, en una situación de desventaja, lo que limita el desarrollo de sus propias capacidades y el ejercicio libre de sus derechos. La discriminación hacia las mujeres no siempre se produce de la misma manera, dependiendo del número de factores que se combinen, puede existir doble o triple (y en ocasiones hasta más) discriminación, lo que acentúa su vulnerabilidad por el mero hecho de ser mujer.

Invitar a la reflexión, al diálogo y destacar los factores que atraviesan a las mujeres desde que nacen, son los objetivos de la campaña 'Somos una, somos todas', así como concienciar sobre la necesidad de conseguir una igualdad plena de derechos. A través de esta iniciativa, las personas voluntarias de Cruz Roja Juventud también realizarán actividades en calle, centros escolares y centros de Cruz Roja, para informar y sensibilizar a la población acerca de esta problemática.El desigual punto de partida de las mujeres y, en particular, de las mujeres con mayores dificultades sociales hace necesarias respuestas específicas que aborden las brechas de género en el acceso, permanencia y desarrollo en el empleo, para que puedan participar en igualdad en el mercado laboral.Por ello, desde el Área de Empleo, se acompaña de manera individualizada a las mujeres para trazar su camino para su proyecto profesional, construir la confianza del "yo puedo" generando nuevas oportunidades, reducir la brecha de género digital e invertir en su futuro, mediante la capacitación profesional.En este día, Cruz Roja y Cruz Roja Juventud no olvidan las 1.182 mujeres que han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja por violencia machista en España desde que se tiene registro (2003); sólo en 2022 han sido 49 mujeres las asesinadas, lo que supone un incremento frente al año anterior, con 48 víctimas mortales como máxima expresión de la desigualdad.Por todo ello, siguen reivindicando la igualdad de oportunidades y la igualdad real de las mujeres. Sumadas a la defensa de que el feminismo incluye a todas las mujeres que sufren diferentes opresiones, buscan un objetivo común: conseguir una igualdad plena de derechos para todas las mujeres, sea cual sea el factor que las atraviese.Acciones y actividades por el 8MCruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de esta semana tiene previsto la organización de diversas iniciativas en el marco de esta conmemoración.Desde el área de Empleo, hay prevista una actividad el mismo día 8 de marzo, dirigida a las personas participante de sus proyectos, que consistirá en la exposición de pequeñas ponencias en las que varias mujeres compartirán su experiencia de emprendimiento o desarrollo profesional en ámbitos laborales masculinizados. Y desde las áreas de Inclusión Social y Educación se llevará a cabo un Foro virtual por la igualdad y una formación para todo el personal laboral y voluntario de la Institución, bajo el título "Revisa tu mirada con perspectiva de género".

Por otro lado, Cruz Roja Juventud tiene previsto la realización de diversas actividades con jóvenes y niños y niñas, para generar conciencia y sensibilizar sobre la realidad que estamos viviendo y las posibilidades de cambios, así como dar a conocer a algunas de las mujeres que han dejado huella a lo largo de la historia.

Además, se harán acciones de difusión a través de las redes sociales de la organización.

Balance 2022: Cruz Roja en Canarias con las mujeres

En Canarias, la Institución ha trabajado con 26.112 mujeres desde sus proyectos de Inclusión Social, lo que supone el 66,35% del total 36.448, de las cuales, 8.170, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, 2.754 mujeres han sido atendidas a través de su Plan de Empleo, lo que supone el 67% del total de sus participantes. De ellas, 549 consiguieron incorporarse al mercado laboral, gracias en gran medida al apoyo de un gran número de empresas.

Hay que destacar también que, del total de personal contratado de Cruz Roja en Canarias (1.095), el 60% por ciento son mujeres. Asimismo, la Organización cuenta con 19.582 voluntarios y voluntarias, de los cuales cerca del 60% son mujeres, y de los 60.721 socios y socias de la Institución el 60% por ciento son mujeres (36.776).

Por otro lado, las mujeres atendidas desde el programa de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja Española son en su mayoría usuarias de ATENPRO (servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia de género, cuya titularidad pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias).

Por su parte, desde Cruz Roja Juventud se trabaja en la prevención de conductas violentas y, en concreto, en la prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, a través de charlas y talleres de sensibilización y concienciación, dinámicas y encuentros con jóvenes, niños y niñas de diversos centros de educación formal y no formal, confiando en ellos y ellas como el presente y el futuro de nuestra sociedad, además de trabajar con sus familias y educadores, en aras a construir un mundo mejor y más igualitario para todos y todas.

La atención a mujeres en 2022 en España

Un año más, Cruz Roja también ha trabajado para promover la concienciación y la implicación de la sociedad como agente de cambio en la erradicación de las distintas formas de violencia hacia las mujeres; se ha trabajado también para apoyar a las mujeres que no tenían redes de apoyo familiar o social, con hijos o hijas bajo su responsabilidad, con discapacidad, jóvenes, mayores de 65 años, migrantes, refugiadas, residentes en entornos rurales, en situaciones de trata, contextos de explotación sexual y prostitución, etc. con la finalidad de favorecer y mejorar su autonomía personal y económica. Además, se ha creado el Observatorio Nacional de las Mujeres como mecanismo para detectar, analizar y actuar ante las necesidades de las mujeres con las que se interviene desde la Organización, promoviendo iniciativas y medidas específicas para la atención de las múltiples vulnerabilidades que podían presentar las mujeres en sus diferentes dimensiones.

Durante este año, se han gestionado 16 centros de corta, media y larga estancia, que cuentan con un total de 444 plazas. Todas ellas destinadas a mujeres en situación de dificultad social, víctimas de violencia de género, o de otros tipos de violencias. En estos recursos se les ha proporcionado una respuesta inmediata y urgente a sus necesidades básicas y de protección, ofreciendo alojamiento, manutención, asistencia psicológica, social, etc.

Los niños, niñas y adolescentes también se ven gravemente afectados como hijos e hijas de las víctimas, con ellos y ellas se trabaja para fomentar su participación social a través de talleres de 'Autoexpresión y empoderamiento' en el proyecto 'Alzando la Voz', cuyos resultados se publicaron en el informe 'Quiero tener poderes', que visibiliza este problema social, y da voz a la infancia y adolescencia, quienes pese al miedo por la situación que viven sus madres, se posicionan como agentes de cambio en el entorno más cercano.

En 2022, Cruz Roja ha acompañado a 885 personas en situación de trata (773 mujeres) y 317 mujeres en explotación sexual. Las mujeres han sido explotadas sexualmente, por trabajos o matrimonios forzosos o actividades ilícitas, entre otras. Que la mayoría de estas mujeres sean migrantes, pobres, con niveles educativos bajos, sin papeles y con vidas atravesadas por las violencias durante generaciones, evidencia la necesidad de la implementación de la perspectiva de género interseccional, en el análisis y creación de respuestas. Desde este enfoque, contribuimos a mejorar las vidas de cada una de ellas y sus familias, así como a la transformación de los esquemas de discriminación que influyen en la trata de personas.

Dentro del proyecto 'Coeducación y educación no sexista' de Cruz Roja Juventud y desarrollado en 50 provincias con cerca de 2.000 personas voluntarias, se han desarrollado actividades de sensibilización en calle, centros escolares o asambleas de Cruz Roja con casi 28.000 niños y niñas.

El proyecto Cruz Roja Te Escucha se centra en el cuidado de la salud mental, como parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas. Las mujeres con problemas de salud mental son especialmente vulnerables, en particular, sufren un elevado riesgo de padecer rechazo, aislamiento y exclusión social. Las estadísticas de la OMS marcan una clara desigualdad: el 70% de las mujeres presentan problemas de salud mental mientras que en hombres la probabilidad se reduce a un 30%.

Además de estas iniciativas, en Cruz Roja se trabaja transversalmente para aplicar la perspectiva de género en todos los proyectos que se llevan a cabo desde la Institución: ello implica analizar las diferentes situaciones, condiciones, roles y necesidades de mujeres y hombres y adaptar a ellas sus respuestas, con el objetivo de reducir las brechas de género y avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria.

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 158 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 256.000 personas voluntarias y más de 1.250 puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a casi 15 millones de personas en todo el mundo. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja ha lanzado el plan 'Cruz Roja Reacciona: una respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis' provocada por la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania para responder a las crecientes necesidades de la población en el contexto de incremento sostenido de los precios de bienes y servicios básicos. En una primera fase, Cruz Roja pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas con un presupuesto inicial de 8 millones de euros. Ante la necesidad básica urgente, Cruz Roja Reacciona ayuda a su cobertura inmediata con la entrega de bienes y ayudas económicas; fomenta el conocimiento de medidas que reducen el nivel de necesidad o amplía los recursos de cada persona para mejorar su situación; promueve la autonomía de las personas, a fin de que lideren su propio proceso de cambio; y busca ser una respuesta inmediata con vocación de transformación duradera, implementando acciones que consoliden los cambios.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.