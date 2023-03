Un grupo de refugiadas de ACNUR y de CEAR han participado en la Carrera de la Mujer.

Gran Canaria ha celebrado hoy domingo 12 de marzo, y coincidiendo con las celebraciones esta semana del Día Internacional de la Mujer, su segunda Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana tiñiendo de rosa, el color de la camiseta oficial, el asfalto de Las Palmas reuniendo a más de 3.000 participantes que también se han sumado posteriormente al festival de fitness y aeróbic y actuaciones musicales en la zona de postmeta.

La jovencísima triatleta Helena Negro ha dominado totalmente la prueba en lo deportivo, liderando la carrera a su ritmo, inalcanzable para las perseguidoras, desde el principio hasta la meta, parando el crono en 19:52. María Luisa Sánchez (23:14) y Dominka Rydel (23:19) han sido segunda y tercera , respectivamente, en la espectacular meta en el paseo de la Playa de Las Canteras al lado del Auditorio Alfredo Kraus.

En la salida se ha rendido un emotivo homenaje a la ex jugadora de balonmano y máxima goleadora histórica de la Selección Marta Mengué, que ha corrido junto a las compañeras del equipo Sports Santander, a la deportista canaria Daida Ruano, 18 veces campeona del mundo de windsurf, y a Luisa María Herrera Ramos, una de las fundadoras de la Asociación Canaria de Cáncer de mama y ginecológico.

Un total de 75 mujeres apoyadas por ACNUR y 30 por CEAR han corrido la carrera invitadas por la organización. Este tipo de iniciativas son valiosas para crear vínculos entre las participantes y con el territorio de acogida. Además, esta acción es fundamental por el empoderamiento y la fuerza que aportan a las corredoras y la gran labor de sensibilización que lleva a cabo y que ayuda a que poco a poco más personas conozcan la ingente tarea que llevan a cabo ACNUR o CEAR en las Islas Canarias.

En la zona de postmeta hubo actuaciones en directo del grupo Team D´Luxe, creadores de la canción oficial de la Carrera de la Mujer, y el festival de fitness con Zumba, de la mano de la master trainer Diana Serena, Ballet Fit y monitores especializados de Go Fit.

Todas las mujeres han lucido el 112 en sus dorsales en las carreras físicas, que es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista y que no deja huella en la factura telefónica.

La Z Zurich Foundation continúa su cooperación un año más con la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de la mano de Zurich Seguros, uno de los patrocinadores del circuito. En Gran Canaria aportará un euro por cada mujer que cruce la meta para la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCMYG)

Se mantendrá el espíritu solidario en la prueba insular, así como en el resto de sedes, y se realizará una aportación final del circuito a la Asociación Española Contra el Cáncer de 75.000 euros, IVA incluido. Como novedad este año al hacer la inscripción también se da la opción de donarles directamente la cantidad extra que se quiera y se seguirá apoyando económicamente a tres fundaciones centradas en proteger a las mujeres en distintos ámbitos: Wanawake Mujer, Fundación GEICAM y Clara Campoamor. Además, en Gran Canaria ha habido la posibilidad de adquirir hasta 174 dorsales 100% solidarios a favor de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico.

En 2023 la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico ha estado también en Gran Canaria. El movimiento #laMquefalta, puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. La conversación sobre cáncer de mama está incompleta sino se habla de metástasis, y actualmente es poco conocida por la población. Con este movimiento se quiere incidir especialmente en las peculiaridades, el abordaje y las necesidades de los pacientes con cáncer de mama metastásico que afecta cada año a más personas en nuestro país.

La Carrera de la Mujer de Gran Canaria 2023 cuenta con el apoyo principal del Cabildo de Gran Canaria, por medio del Instituto Insular de Deportes, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes. Y el patrocinio de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander. Junto a ellos está Marlene, TotalEnergies, Zurich Seguros, Daiichy-Sankyo AstraZeneca, ElPozo Bienstar y Nestlé Fitness, y los patrocinadores locales, Hospitales Universitarios San Roque y Grupo ARI.

CLASIFICACIÓN CARRERA DE LA MUJER CENTRAL LECHERA ASTURIANA DE GRAN CANARIA 2023

1. Helena Negro 19:52

2. María Luisa Sánchez 23:14

3. Dominika Rydel 23:19

4. Nea Sophie Lueders 23:32

5. Solange Vadillo 24:05

CALENDARIO 2023

GRAN CANARIA 12 marzo

VALÈNCIA 23 abril

MADRID 7 mayo

VITORIA - GASTEIZ 21 mayo

GIJÓN 18 junio

A CORUÑA 24 septiembre

SEVILLA 8 octubre

ZARAGOZA 22 octubre

BARCELONA 12 noviembre