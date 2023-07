La Agrupación de Bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) logró, en los años en 2016 y 2017, y a través de una huelga, un acuerdo para revertir esa situación de falsos voluntarios y convertir el Consorcio de Tenerife en un modelo completamente profesional. Gracias a la negociación con los agentes sociales se logró un acuerdo para abrir tres parques de bomberos profesionales antes de finalizar el año 2022.Sin embargo, hoy no solo no se ha cumplido con este acuerdo, publicado en el boletín de la provincia, sino que se persiste en un modelo absolutamente ilegal que cuenta con nueve parques de los mal llamados bomberos voluntarios con unos 180 voluntarios y tan solo cinco parques de bomberos profesionales con una plantilla operativa de 220 efectivos aproximadamente.Lo peor de esta situación es la confusión y el mal uso que se hace de la figura del voluntariado, dado que se visten como bomberos, se hacen llamar bomberos y van en camiones con la leyenda "bomberos". Por lo que cada vez que son activados actúan bajo ese amparo, lo que es ilegal en aplicación de la ley estatal del voluntariado, Ley 45/15, y la propia ley del voluntariado de Canarias.

Ambas normas son claras al afirmar que el voluntariado no puede identificarse como profesional y además no pueden usurpar sus funciones. Están para trabajar bajo la colaboración y apoyo de los profesionales y esto no sucede en la isla de Tenerife.

Imitación del modelo

Además, está grave situación irregular está conllevando que, por ejemplo,la isla de La Palma, que aún no tiene un cuerpo de bomberos público, esté usando a este personal voluntario de Tenerife en el servicio que se presta en la isla a través de la empresa Emerpal. Con dinero público se está sufragando gastos y pagando horas a este personal voluntario de Tenerife para que asista a La Palma a realizar usurpación de funciones. FSC-CCOO ya ha denunciado esta situación ante la Inspección de Trabajo, dado que existen retribuciones a voluntarios que conllevan una relación laboral con la empresa Emerpal.

Es por ello que la Agrupación de Bomberas y Bomberos de la FSC-CCOO Canarias ha presentado un recurso ante el Cabildo de Tenerife que, en caso de no ser resuelto, dará lugar a acciones legales mediante demanda contencioso administrativo, dado que el servicio de Bomberos de Tenerife debe ser completamente profesional y no mixto como hasta la fecha, generando una gran merma de operatividad de esta isla.

Cabe recordar que hasta la propia función pública canaria ha establecido en informes al respecto de que los bomberos de esta comunidad deben ser funcionarios y por tanto profesionales.

Incumpliendo de la Ley de la Prevención.

Otro de los aspectos que están incumpliendo los responsables del Consorcio de Bomberos de Tenerife es la ley de prevención, dado que los voluntarios no cuentan con contrato, pero, sin embargo, se les expone a graves riesgos,ante los cuales no es posible tomar medidas porque la ley de prevención de riesgos laborales solo ampara a trabajadores.

En caso de accidente, podrían existir responsabilidades judiciales, incluso penales, contra aquellos responsables políticos y operativos que ponen en riesgo la vida de personal voluntario, permitiendo que actúen en emergencias y con equipos de bomberos.

FSC-CCOO quiere dejar claro que, en ningún caso, está en contra del voluntariado cuando éste hace funciones de apoyo, sino en contra de la usurpación de funciones y la actuación bajo el amparo de la etiqueta de "bomberos" la cual, en todo momento, solo debe usarse cuando esos uniformes los visten profesionales que han superado durísimas pruebas de selección, tienen una capacidad altamente contrastada y están sometidos a una formación continua para hacer frente de forma efectiva a las emergencias.

Agrupación de Bomberos y Bomberas de Canarias