El Hospital Dr. Negrín presenta el Programa de Trasplante de Pulmón en Canarias

Gran Canaria/ El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha por vez primera en Canarias un Programa de Trasplante de Pulmón, de carácter regional, que se ha iniciado este verano. En el acto de presentación de esta iniciativa, celebrado este lunes, 25 de septiembre, en el centro hospitalario, han estado presentes la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón Monzón, el director gerente del Hospital Dr. Negrín, Miguel Ángel Ponce González, el cirujano responsable del Programa, Pedro Rodríguez Suárez, así como el neumólogo que coordina esta iniciativa, César García de Llanos, y el coordinador hospitalario de trasplantes, Vicente Peña Torrent.



El trasplante pulmonar, que aporta calidad de vida e incrementa la supervivencia del paciente, ofrece la última oportunidad efectiva de tratamiento para pacientes adecuadamente seleccionados con enfermedad pulmonar avanzada. Además, en los últimos años se ha evidenciado en España un incremento en el número de pacientes que precisan un trasplante pulmonar. La puesta en marcha del Programa de Trasplante de Pulmón, del que es centro de referencia el Hospital Dr. Negrín, supone un avance destacado para los pacientes canarios que ya no tienen que trasladarse a la Península por un período medio de 16 meses, entre el tiempo de espera para la realización del trasplante y la recuperación posterior. Esta circunstancia motivaba, en ocasiones, el rechazo al trasplante por parte del paciente.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, se consigue cumplir un anhelo de la población canaria y los profesionales sanitarios del Servicio Canario de la Salud, que desde los años 90 solicitaron por primera vez a las autoridades sanitarias un programa de estas características. Desde este año 2023, los canarios tienen ya acceso a todos los programas de trasplante que se realizan en España en pacientes adultos, después de que hace sólo 4 años se iniciara, también en el Hospital Dr Negrín, el trasplante cardíaco.

Entre 20 y 25 pacientes anuales

Hasta el momento se han realizado dos trasplantes a pacientes afectos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que están evolucionando favorablemente desde el punto de vista general, uno de ellos ya dado de alta del centro hospitalario. Cuando el programa funcione a pleno rendimiento, entre 20 y 25 pacientes se beneficiarán anualmente de la realización de un trasplante pulmonar. Los profesionales del área médica y de enfermería de los servicios que forman parte del Programa de Trasplante de Pulmón del centro hospitalario se han sometido a un intenso período formativo en centros externos para afrontar este nuevo procedimiento con total garantías.

Solidaridad y generosidad

Al igual que sucede con cualquiera de los programas realizados en los diferentes hospitales dependientes del Servicio Canario de la Salud, su mayor fortaleza radica en la solidaridad y generosidad manifestada por la población canaria con la donación de órganos. Sin donantes no hay trasplantes, por lo que la viabilidad del Programa de Trasplante de Pulmón y la capacidad de dar solución a todos los pacientes que presenten una patología respiratoria severa, que necesite un trasplante en los próximos años, dependerá de que se mantenga el espíritu de solidaridad de los canarios. En los últimos años, la comunidad autónoma de Canarias ha incrementado el número de donantes de órganos.

Participación profesionales

Para la realización de cualquier trasplante es necesaria la participación de muchos profesionales que se encuentran en ocasiones en otros hospitales de Canarias, ya que los donantes se pueden generar en cualquiera de los centros hospitalarios de la comunidad autónoma acreditados para realizar los procedimientos de donación. Los posibles pacientes candidatos a ser trasplantados provienen de todas las islas del archipiélago; muchos de ellos están en seguimiento por parte de los servicios de Neumología de sus respectivos centros hospitalarios. Se calcula, que sólo el día del trasplante, es necesaria la participación de unos 100 profesionales. También es fundamental el trabajo que realiza el personal no sanitario entre quienes se encuentran, entre otros, el personal de limpieza, comunicaciones, administrativos y otros muchos profesionales de los hospitales de Canarias.

Por otra parte, también es imprescindible la participación de personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que gestiona todos los traslados urgentes por carretera y aire e, incluso de otros profesionales pertenecientes a cuerpos de seguridad, juzgados, aeropuertos y compañías privadas como Binter Canarias que colabora activamente en el traslado no urgente de personal sanitario y pacientes.

Trasplante simultáneo de corazón

Se da la circunstancia de que, de forma simultánea en uno de los trasplantes de pulmón, se realizó también en el Hospital Dr. Negrín un trasplante de corazón a un paciente de 66 años. Esta circunstancia demostró la capacidad del centro hospitalario para enfrentarse simultáneamente a la realización de dos trasplantes de alta complejidad y la duplicidad de procesos en diferentes centros, estamentos e instituciones. Fue necesario trasladar de manera urgente a dos receptores y dos equipos extractores gracias a la colaboración de personal de Binter Canarias. Tras la donación, fue preciso utilizar dos helicópteros para el traslado de los órganos y equipos, coincidiendo con el traslado en avión de un paciente grave de otra isla, lo que exigió mantener operativo un aeropuerto normalmente cerrado en ese horario y demostrando las capacidades del SUC y del resto de instituciones canarias.

El Programa de Trasplante de Pulmón, puesto en marcha en este año 2023, tiene carácter regional y ofrece a todos los canarios afectos de una enfermedad pulmonar avanzada mayores y mejores oportunidades de tratamiento para su patología.