La saturación de urgencias hospitalarias no mejora y el SNU de San Benito asume las consecuencias sin recursos

"El SNU de San Benito no es un centro de ingreso hospitalario: no hay camas, faltan recursos, no se dispone de medicación específica para casos graves y las camillas de la sala de observación no cumplen con condiciones mínimas de seguridad, ya que muchas no tienen barandillas, lo que supone un riesgo añadido para pacientes y profesionales. De hecho, solo hay una camilla en buen estado.""Hace una semana, desde Intersindical Canaria trasladamos formalmente a la Gerencia de Atención Primaria la necesidad urgente de contratar, al menos, al tercer enfermero de refuerzo que no fue renovado, y también de dotar al centro de nuevas camillas adecuadas. Nos parecen acciones imperativas, ya que el personal está agotado y no pueden seguir trabajando en estas condiciones.""La respuesta de la gerencia fue que lo "valorarían". Sin embargo, una semana después la situación no ha cambiado. Con el pretexto de que la demanda asistencial ha disminuido, se ha prescindido de un enfermero de refuerzo. Sin embargo, las urgencias son impredecibles y no se pueden tener equipos incompletos. Además, camillas defectuosas continúan en uso.""Además del tercer enfermero, el centro perdió recientemente a un médico y otro enfermero que trabajaban durante los fines de semana, así como a un auxiliar de enfermería. Estas bajas no se han cubierto, y la explicación oficial sigue siendo que "la demanda ha disminuido", algo que desde Intersindical Canaria desmentimos rotundamente.""El SNU continúa asumiendo pacientes que deberían ir al HUC, centro hospitalario que ya de por sí tiene problemas de sobrecarga que deben resolverse con celeridad, sin medios ni personal. La situación es insostenible. El problema no reside solo en la sobrecarga de trabajo que recae en la plantilla, también se pone en peligro la salud de los pacientes.""Desde Intersindical Canaria exigimos una respuesta urgente a la gerencia y pedimos a las autoridades políticas que actúen con responsabilidad. Recordamos que la salud no se debe regir por números ni de ahorro. Esto va de seguridad y de condiciones dignas para pacientes y profesionales."

Organización No Gubernamental para la protección de los derechos de los trabajadores y usuarios de la Sanidad Canaria