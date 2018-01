Canarias/ La saturación vivida en los servicios de urgencias de los diferentes centros sanitarios de Canarias durante las pasadas fiestas navideñas no es solo consecuencia de un momento puntual por las fiestas o de un "virus de temporada", como han declarado varios cargos de la Consejería de Sanidad-, ni ocurre sólo en una isla. Esta situación es el resultado de la dejadez de la Consejería de Sanidad para actualizar las ratios establecidas en las plantillas. Desde SAE hemos denunciado en múltiples ocasiones que las ratios actuales están obsoletas y dificultan la labor de los profesionales, sometiéndoles a una sobrecarga laboral que incide negativamente en la calidad asistencial que reciben los pacientes.



La Consejería únicamente observa los números de entrada y salida, pero no tiene en cuenta la salud de los profesionales, quienes se ven obligados a dedicar menos tiempo a cada una de sus funciones y a la atención del paciente para poder cubrir las horas marcadas sin que se produzca ningún retraso. Esto, además de mermar la calidad asistencial, genera un gran estrés en los profesionales, llegando, incluso, a generar episodios de síndrome de bornout.

En las islas capitalinas el colapso en varias unidades hospitalarias -especialmente en la de Urgencias- se repite durante todo el año en hospitales como el Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, el Universitario de Canarias o el Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife.

En las islas no capitalinas, como en el caso de Lanzarote, el Hospital Doctor José Molina Orosa sufre este colapso desde el pasado verano en unidades como Medicina Interna, Traumatología, Unidad Médico Quirúrgica y Urgencias; servicios en los que más se nota la falta de Técnicos en Cuidados de Enfermería. Además, existe una unidad que continúa cerrada, aunque la empresa adjudicataria la tenía que haber puesto en marcha el pasado mes de marzo.

"Las plantillas son insuficientes durante todo el año debido a la falta de contratación, sin embargo este hecho se acentúa durante los periodos de descanso, como las Navidades o las vacaciones estivales, ya que la Consejería de Sanidad no cubre las ausencias por días de vacaciones ni las bajas por incapacidad temporal, lo que da lugar a que la situación de sobrecarga laboral que viven habitualmente los profesionales se agrave. Por ello, SAE exige que la Consejería de Sanidad lleve a cabo una actuación que concluya con la dotación de los profesionales adecuados para cada servicio. Una atención adecuada al paciente y garantizar la salud de los profesionales, quienes siempre hacen todo lo posible por asegurar el bienestar de los usuarios, no son un juego y, siempre, deben estar por encima del ahorro económico", explican los responsables de SAE en Canarias.

