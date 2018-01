Guía de Isora/ El Ayuntamiento de Guía de Isora se hace eco de las quejas vecinales e insta al Gobierno de Canarias a que ataje la huelga que el servicio de limpieza lleva a cabo por impagos de hasta 4 meses. El centro de salud del casco de Guía de Isora lleva desde principios de mes sufriendo una huelga que afecta a la limpieza del centro sanitario. El Gobierno de Canarias presta el servicio a través de un concurso público con la empresa Ralons Servicios. La plantilla del grupo empresarial de Miguel Ángel Ramírez anunció movilizaciones y una huelga tras los continuos retrasos en el pago de sus salarios y tras no ser abonados sus salarios desde septiembre ni la paga extra de diciembre.



Personal del centro ha mostrado su solidaridad con las trabajadoras, pero demandan una solución al Gobierno de Canarias y a la empresa porque consideran las condiciones en las que se encuentra el entorno no son las adecuadas para atender a los pacientes. Los servicios mínimos se aplican a las zonas de Urgencias y Laboratorio, pero espacios de alta afluencia como las salas de espera y los baños no están siendo mantenidos.

Tras recibir numerosas quejas vecinales a través de las redes sociales, el concejal de Sanidad, Francisco Baute, visitó el centro y ha exigido al Gobierno de Canarias "una solución inmediata que termine con esta situación. No se puede jugar con la salubridad de un punto de atención primaria que utilizan tantos vecinos". Para el edil isorano es necesario que el Gobierno de Canarias encuentre un sistema que garantice que las empresas con las que contrata paguen de manera efectiva a sus trabajadores, "como ya han hecho otras administraciones en el ámbito local".

Mantenimiento

A raíz de la visita, Baute también quiso hacer hincapié en el mantenimiento de la estructura del edificio. El concejal encontró varias paredes en claro estado de deterioro y azulejos rotos en los baños.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)