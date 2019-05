Dos doctorandos que realizan su tesis en La Candelaria reciben el Premio a la Excelencia Investigadora de la ULL

En este sentido, Natalia Hernández y Ernesto Martín, desarrollan su doctorado en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en grupos adscritos al Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas y liderados por los doctores Carlos Flores y María del Mar del Pino Yanes, así como por Juan Navarro, respectivamente.

Para ambos doctorandos, "estos premios suponen un reconocimiento al esfuerzo personal y profesional realizado en estos años de especialización en investigación, en concreto, en el ámbito de la salud".

Genes implicados en el color de la piel

La investigadora Natalia Hernández Pacheco ha obtenido el primer Premio a la Excelencia Investigadora del Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas de la Universidad de la Laguna, por el artículo publicado en la revista Scientific Reports en 2017, centrado en la búsqueda de genes implicados en el color de piel en personas con mezcla genética africana como puertorriqueños y afroamericanos.

Se trata de un trabajo que nace como fruto del resultado de una colaboración liderada por los grupos dirigidos por los doctores María del Mar del Pino Yanes y Carlos Flores de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la que ha participado la Universidad de California San Francisco, la Universidad del País Vasco y varios centros de investigación estadounidenses.

Según explica Natalia Hernández "la pigmentación de la piel en humanos tiene un papel clave en la protección frente a la radiación solar y se ha descrito que los genes implicados en el color de piel también son importantes en la susceptibilidad a desarrollar cáncer de piel. Este estudio analizó la relación entre 14 millones de variantes genéticas y la pigmentación de la piel en puertorriqueños y afroamericanos".

Detalla que en esta investigación se hallaron tres genes implicados en el color de la piel "dos ya conocidos y uno que no se había detectado en ningún estudio previo. La variante genética descrita por primera vez es exclusiva de poblaciones africanas, donde aparece en un 30% de frecuencia y de poblaciones del Sur de Asia, en las que está presente en un 8%. Sin embargo, no se ha detectado en poblaciones de Europa ni del Este de Asia", concluye Hernández.

'Klotho' y su papel antienvejecimiento en el desarrollo de la aterosclerosis

Por su parte, el investigador Ernesto Martín obtuvo el segundo premio por el artículo titulado Soluble levels and endogenous vascular gene expression of KLOTHO are related to inflammation in human atherosclerotic disease, publicado en la revista Clinical Science.

Este trabajo, desarrollado en el grupo de investigación en Enfermedad Renal y Cardiovascular (INVERCAV) dirigido por el doctor Juan Navarro, expone los resultados preliminares de un proyecto en el que se analiza el papel antienvejecimiento que desempeña una proteína denominada Klotho en el desarrollo de la aterosclerosis.

Ésta es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a los vasos sanguíneos y que se manifiesta por el engrosamiento de sus paredes, falta de elasticidad y la formación de placas de ateroma - estructuras de grasa y tejido fibroso principalmente-, siendo responsable de un amplio número de enfermedades cardiovasculares (ECV).

Según Martín, "estudios anteriores han observado que la proteína Klotho tiene una función de protección en la vasculatura pero, de momento, han sido pocos los que se hayan centrado en caracterizar qué ocurre con este factor en humanos. En este trabajo hemos abordado precisamente este aspecto, observando que pacientes con antecedentes clínicos de ECV presentan una menor expresión génica de Klotho en su pared vascular y unos menores niveles sistémicos de la proteína soluble en comparación con sujetos sin historial de eventos cardiovasculares".

Los resultados del trabajo publicado en la revista científica "sugieren que la disminución de Klotho podría ser una condición que predisponga a los vasos sanguíneos a la lesión aterosclerótica, y que dicho escenario podría estar relacionado con el estado inflamatorio previo que acompaña a la ECV, aunque son necesarios estudios que profundicen en ello y en los que estamos trabajando actualmente".