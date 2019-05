El Colegio de Médicos de Las Palmas incluye la identidad trans*

Se refiere como no binaria a aquella persona que, independientemente de su deseo sexual o de los órganos sexuales con los que nace, no se identifica ni como hombre ni como mujer.

De este modo el Colegio de Médicos de Las Palmas reconoce, además de la cisexualidad —entendida como la concordancia entre el sexo asignado al nacer y el género sentido —, otras realidades de identidades trans*.

El Colegio de Médicos de Las Palmas se convierte en el primer colegio de médicos y el primer colegio profesional de España en reconocer así, la libre determinación del género de sus colegiados, que pueden modificar su identidad en su ficha colegial de forma voluntaria, incorporando además, de forma pionera, la identidad no binaria.

Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, destacó que se trata de "un pequeño gesto para una Institución, pero es un gran paso para todo un colectivo". Cabrera recordó que, "aunque la identidad no binaria no tenga validez o reconocimiento legal aún, es un gesto cargado de simbolismo, permite mayor visibilidad, sensibilidad e integración de las realidades trans*".

"Joana es médica y desde el día de hoy, gracias a esta modificación del Colegio de Médicos de Las Palmas, se reconoce su identidad no binaria", anunció Pedro Cabrera. Podrán incluirla todos los colegiados que así lo deseen.

Joana Cabrera, mostró su alegría por este reconocimiento al colectivo trans*, "es una demanda histórica". Y añadió que "la perspectiva médica respecto a las realidades trans ha venido cambiando, aunque aún nos queda mucho camino, pero esto visibiliza ese esfuerzo necesario de la comunidad médica por llevar al plano de la igualdad a todas las personas, independientemente de su identidad de género. Es un orgullo".

Joana Cabrera aprovechó e introdujo a la prensa los conceptos principales sobre las realidades trans* y explicó su identidad de género, "como persona no binaria, no me identifico ni como hombre ni como mujer". Y matizó, "esto es independientemente del cuerpo que tengo, que marca actualmente cómo me lee la sociedad pero no quién soy".

Jornadas Trans*

El Colegio de Médicos de Las Palmas, en colaboración con Gamá, Colectivo LGTB de Canarias, organiza las I Jornadas de abordaje multidisciplinar de identidades trans*. Dirigidas especialmente a los médicos y a profesionales sanitarios. Se celebran en el Colegio de Médicos de Las Palmas, en su sede de Gran Canaria, el viernes 10 y sábado 11 de mayo.

Joana Cabrera, médica y representante del Colectivo Gamá, participa en la organización de las Jornadas. Destacó la importancia en su primera edición en Canarias, "no sólo ayudarán a perder el miedo a la diversidad", aspiran a "ofrecer una atención en igualdad de condiciones con independencia de la identidad de género, donde se acompañe a las personas trans* en función de sus necesidades sin tutelarlas". Y añadió, "trabajando expectativas y dibujando caminos desde el empoderamiento del paciente".

En las I Jornadas de abordaje multidisciplinar de identidades trans* participan voces expertas tanto de Canarias como del resto del país, sobre autodeterminación de género, abordaje endocrinológico, gine-obstétrico, marco legislativo, acompañamiento familiar y modelo de salud.

Cabe destacar, como clausura, se contará con la participación especial de Rosa Almirall Oliver, especialista en Obstetricia y Ginecología del Instituto catalán de la Salud y fundadora de Tránsit, un servicio gratuito médico que ofrece asesoramiento e información sobre salud (endocrinología, ginecología, etc.) para personas trans*.