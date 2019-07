La Unidad de Voz del HUC ofrece un tratamiento multidisciplinar e integral al paciente

Su objetivo es el diagnóstico y el tratamiento de las distintas patologías de la voz que producen disfonía, tanto las orgánicas (nódulos, pólipos , sulcus) como las funcionales (parálisis de las cuerdas vocales). Para ello el especialista y la logopeda realizan una primera valoración y pruebas de diagnóstico como la nasofibroscopia, la estroboscopia o un análisis acústico de la voz para ver si quiere de una cirugía o de rehabilitación logopédica.La principal prueba diagnóstica es la estroboscopia. Se trata de una prueba minimamente invasiva que permite observar el movimiento lento de las cuerdas vocales y de su mucosa, permitiendo identificar lesiones que ocasionan los trastornos de la voz.

Pacientes con disfonías psicógenas, con la voz hipertónica (excesiva tensión de las cuerdas vocales durante la fonación) o que padecen parálisis en las cuerdas vocales son habituales en esta consulta que ha ido aumentado desde su puesta en marcha. Son habituales en esa consulta los profesores y cantantes, en este caso por el uso de la cuerdas vocales en su trabajo.

Para el Dr. Luis García, otorrinolaringólogo responsable de esta consulta "contar con una Unidad de Voz ha supuesto el descenso en el número de cirugías que se practican ya que en muchos casos el paciente se recupera con tratamiento de logopedia, lo que es mejor para el paciente y va acompañado de un menor gasto sanitario"

Recomendaciones para el cuidado de la voz

Los profesionales recomiendan hidratarse y descansar correctamente, no hablar en ambientes con ruido, no carraspear, descansar la voz diez minutos tras una hora de uso y evitar caramelos y chicles de menta así como no abusar del té, café y chocolate, entre otros.