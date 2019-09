El Hospital de La Candelaria obtiene el premio al mejor Proyecto de Inteligencia Artificial

Con este tipo de técnicas basadas en redes neuronales profundas, los profesionales del centro hospitalario han desarrollado un sistema capaz de mejorar el diagnóstico clínico de retinopatía diabética de un paciente de forma automática mediante la aplicación de inteligencia artificial.

Carlos Bermúdez, jefe del servicio de Tecnologías de la Información del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, recogió dicho galardón este miércoles durante el acto de entrega de la vigésimo cuarta edición de los Premios ComputerWorld 2019 celebrado en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid.

"Nos sentimos orgullosos porque este reconocimiento otorgado por parte de una de las revistas con más solera del sector TIC visibiliza el trabajo que se realiza desde Canarias y en concreto el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, desde la vanguardia de este sector en España", detalla Bermúdez.

"Si bien sabemos que hay líneas de trabajo parecidas en Estados Unidos y China, por ejemplo, llevamos la delantera en España, y supone un impulso para seguir profundizando en los beneficios que la inteligencia artificial aporta al sistema sanitario y su aplicación clínica en beneficio de los pacientes", añade, Rodrigo Abreu, oftalmólogo del centro hospitalario y también impulsor de este proyecto.

Entre los premiados destacan, en diferentes categorías, personalidades y proyectos de entidades como Aena, Iberdrola, Prosegur, Agencia Española de Administración Tributaria, Mapfre, Bosch, Enel, Carrefour, Ferrovial, T-System Iberia, SegurCaixa y Colegios El Valle, entre otros.

Los primeros resultados de esta iniciativa del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para aplicar inteligencia artificial en el diagnóstico de la retinopatía diabética fueron presentados en en la pasada edición del Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, así como en el mayor evento que sobre inteligencia artificial en el ámbito de la oftalmología tiene lugar en Estados Unidos este mes de junio, organizado por ARVO ( Association for Research in Vision and Ophthalmology), en el congreso de la Sociedad Europea de Retina (Euroretina) y también en el congreso de la Sociedad Española de Oftalmología en Madrid.

Un trabajo que, además, le ha valido el reconocimiento del jurado de la 17ª edición de los prestigiosos Premios Profesor Barea 2019, organizados por la Fundación Signo, en los que se destacó de forma pública este proyecto de aplicación de sistemas de inteligencia artificial.