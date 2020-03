El Colegio de Médicos de Las Palmas colegiará de emergencia y de forma gratuita a todos los médicos que se incorporen al Servicio Canario de Salud para reforzar la plantilla asistencial actual

La Institución anima a quienes estén en disposición de hacerlo, aquellos médicos que no están ejerciendo y por ello no estén colegiados, tales médicos que estudian para el examen MIR y que por ello no ejercen, médicos en situación de desempleo y otros médicos que no estén en activo en estos momentos, a que se pongan en contacto en la mayor brevedad posible a través del WhatsApp del Colegio 638 332 768.

El Colegio de Médicos de Las Palmas canalizará esta relación de médicos de la provincia y se la facilitará a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para que esté disponible en caso de contingencia.

Esta medida, que será temporal, y comenzará a ponerse en práctica a partir de hoy 16 de marzo, tiene como objetivo facilitar la ampliación del número de profesionales médicos ante la situación provocada por el coronavirus.

El Colegio de Médicos de Las Palmas entiende que, en una situación de emergencia como la actual, es necesaria más que nunca una rápida respuesta de colaboración con las autoridades sanitarias.