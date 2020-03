El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife aconseja cuándo solicitar asistencia dental durante el Estado de Alarma

En este sentido, y aunque la elección del cierre o no de las clínicas corresponde en este momento a sus propietarios, se debe garantizar la asistencia de las urgencias dentales. Por ello, la entidad profesional recuerda a la población que no se debe dejar pasar una infección dental, ya que esta puede contribuir al desarrollo de patologías no sólo bucales sino relacionadas con nuestra salud en general.

De esta forma, se recomienda llamar a su dentista habitual en caso sentir alguna molestia o de tener dudas sobre algún tratamiento dental recibido, ya que es este profesional el que, con su historial, puede determinar si requiere asistencia dental urgente.

Desde el 12 de marzo, se ha recomendado que el paciente debe entrar al gabinete dental solo, sin acompañantes que, a ser posible, no deben permanecer en las salas habituales de espera.

El Colegio de Dentistas de la provincia tinerfeña ofrece su apoyo a todas las clínicas y continuará actualizando la información, a medida que las autoridades evalúen la situación y emitan nuevas disposiciones. La entidad seguirá ofreciendo sus servicios, de forma preferente a través del correo electrónico y de forma telefónica.

Recomendaciones Consejo General

Por su parte, el Consejo General de Dentistas de España ha emitido las siguientes recomendaciones dirigidas a pacientes, con el fin de garantizar su seguridad y la de los trabajadores de las clínicas dentales:

1.-No se presente sin llamar por teléfono previamente a la clínica dental.

2.- Cuando llame para pedir cita, indique de forma clara el motivo de su urgencia. Recuerde que debe tratarse de una urgencia real, que no pueda esperar unas semanas.

3.-En su llamada, le preguntarán si presenta o ha presentado en los últimos 14 días alguno de los signos más habituales del coronavirus: tos, malestar o dolor muscular, dificultad (aunque sea leve) para respirar, fiebre o febrícula (temperatura por encima de 37.3 grados). Por favor sea honesto en sus respuestas porque es muy importante para usted y para los demás.

4.-Si le dan cita, por favor llegue a la hora indicada y no antes, porque no es conveniente que esté usted más tiempo del debido en la clínica.

5.- Acuda solo a la clínica (salvo si se trata de un menor en cuyo caso vendrá acompañado por una única persona autorizada).

6.-Al llegar a la clínica le pedirán que se lave las manos o le darán un gel alcohólico para desinfectárselas durante 20 segundos.

7.-Como sabe, deben evitarse los contactos: por eso los miembros de la clínica no le darán la mano para saludarle o despedirle.

8.-En la clínica harán todo lo posible para que usted no coincida con ningún otro paciente en la clínica. No obstante, si al llegar hubiese alguien más (aparte del personal de la clínica) recuerde que debe mantener una distancia de 2 metros en la sala de espera.

9.-La OMS recomienda pagar siempre que sea posible, con tarjeta de débito o crédito, preferiblemente de contacto, para evitar el contacto con dinero en efectivo.

10.-Recuerde que en la clínica SOLO atenderán su urgencia, retrasando para más adelante el resto de las fases del tratamiento.

En estos momentos difíciles, le agradecemos su comprensión y colaboración.