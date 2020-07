"No añadas drama al calor"

Santa Cruz de Tenerife/ "Cómo vives el calor depende de tu higiene mental, que es la capacidad de responder y adaptarse a las situaciones, a la realidad. Pero hay personas que por esta falta de higiene mental se frustran porque hace calor, o cuando hace frío o llueve o por cualquier otra cosa". Es la reflexión que hace el psicólogo clínico Víctor Camacho, quien recuerda otras épocas en que no había aire acondicionado o a los trabajadores de la construcción o del campo que responden al calor con "porrón y un gorro o sombrero". "Y desde luego, no se te ocurra ir a caminar a las 3 de la tarde, cuando puedes hacerlo a las 7 o las 8".



Es una cuestión de actitud, de ser más positivos y proactivos ante las circunstancias "para no aumentar el drama del calor". "Todos sabemos que existe una problemática orgánica, que es que el calor nos produce apatía, cansancio, falta de atención en determinadas personas o que nos altera el carácter; pero debemos ser conscientes de los que nos pasa, de nuestras debilidades. Y que nuestra actitud puede ser evitativa: querer que no haga calor, que es ridículo. Y como no lo puedes evitar, te frustras y te enfadas o te deprimes".

Frente a lo anterior, debemos pasar a una actitud de confrontación: "no nos podemos centrar en negar la evidencia, sino que debemos validar la vida, con su tiempo y sus circunstancias". Y poner remedio: "calzado y ropa fresca, beber agua... y todos tenemos una ducha o electricidad para poner un ventilador o climatizador", reitera cuando se le cita el teletrabajo en casa.

Sobre el añadido este año de la mascarilla por el COVID-19, señala: "valora su beneficio. Ahora tenemos la suerte de poder salir a la calle, hace poco, no. Elige".

La queja es una actitud, insiste. "Hay personas que se quejan de todo, y tenemos que entender que eso sí nos produce ansiedad y malestar, porque estoy disparando la adrenalina. Cuanto más cabreo, más adrenalina, más calor, y soy yo el que lo está provocando".

Así que recuerda la capacidad de adaptación que tenemos como alternativa, "que es lo que determina nuestra supervivencia o tener calidad de vida". "Los problemas que me crea el mundo y sus circunstancias no puedo resolverlos, solo puedo resolver los que yo me creo". Por eso, concluye que "los efectos psicológicos del calor son el resultado de la incapacidad de saber reaccionar ante la realidad".

Y añade: "no todo lo que tú piensas es correcto". Y cita a modo de ejemplo el miedo o asco a las cucarachas: "ni te sirve ni te ayuda, sino que te amarga la vida. Si cambiamos lo que pensamos a una manera constructiva de ver las cosas, igual nos facilitamos la existencia".

Por lo que vuelve a reclamar lo que suele repetir como profesional de la Psicología: "higiene mental, lo que nos falta muchas veces para la vida, como el resto de higiene. Pero que no se nos enseña".

