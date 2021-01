Cabildo de El Hierro intensifica las medidas preventivas en las residencias con apoyo de SanidadCabildo de El Hierro intensifica las medidas preventivas en las residencias con apoyo de Sanidad

El Hierro/ El proceso de vacunación en los centros sociosanitarios de El Hierro continuará con el calendario previsto a pesar de los 13 casos de Covid19 detectados en la residencia de mayores de Echedo, según informaron representantes sanitarios en el marco de la reunión mantenida por el Comité Covid de El Hierro a partir de las 12:00 horas del sábado, 2 de enero, en el Salón de Plenos del Cabildo insular.

Así, el próximo 17 de enero, tal y como estaba previsto, y tras la valoración médica de cada caso, se les suministrará la segunda dosis de la vacuna. "Dar continuidad a la vacunación resulta muy positivo porque asegura mayor inmunidad y la tolerancia a la vacuna está siendo muy positiva", explicaron.



Por parte de Sanidad, se valoró favorablemente el protocolo aplicado por los Servicios Sociales del Cabildo de El Hierro en las residencias y trabajo que se está desarrollando e informó que en estos momentos intensificaran su presencia en los centros, especialmente el de Echedo, destinando una médico especialista y apoyo de enfermería al control sanitario de los pacientes que muestran una evolución estable, en gran parte asintomática, y del resto de usuarios y personal, en situación de cuarentena aislados y distanciados entre ellos, tal y como solicitó el presidente insular.

El Comité constituido desde el comienzo de la actual crisis sanitaria por representantes del Cabildo de El Hierro, los tres ayuntamientos, la Dirección Insular de la Administración del Estado, Educación y Sanidad volvió a analizar el estado actual de la pandemia.

El presidente insular, Alpidio Armas, destacó el enorme esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de todas las administraciones cuyos medios y recursos se coordinan a partir de las directrices que marca este Comité y volvió a solicitar el apoyo de los ciudadanos extremando las medidas de prevención sanitarias con el objetivo de que El Hierro pueda mantenerse en el actual "semáforo verde" epidemiológico.

"Si no respetamos las medidas daremos un paso atrás", declaró Armas. "No sería justo que después del trabajo y el esfuerzo realizado por todos para contener esta pandemia y sus terribles efectos en la isla, retomemos a una situación complicada que nos puede derivar en un cambio de semáforo que, además de la enorme preocupación sanitaria que conlleva no podemos olvidar los desastrosos resultados que tendría para la economía insular", afirmó el presidente.

Alpidio Armas dio cuenta al Comité del plan de acción que se está adoptando en las residencias, la contratación de refuerzo de personal y de enfermeros que de forma directa atiendan a los mayores y el contacto directo que se mantiene con los familiares informándoles puntualmente y facilitándoles medios telemáticos para conocer y mantener el contacto con sus familiares residentes.

"Ellos, nuestros mayores, y su salud, van a seguir siendo el objetivo número uno de este Cabildo con el apoyo del resto de las administraciones de la isla y Sanidad. Haremos todo el esfuerzo posible por volver cuanto antes a la situación de seguridad que manteníamos y para ello necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos, porque en una isla de nuestras dimensiones todo lo que hagamos personalmente en este caso afecta al resto, por lo que no podemos bajar la guardia", recordó el presidente.

