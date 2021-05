CESM Tenerife considera discriminatorio excluir a los médicos con reducción de jornada de los programas para disminuir lista de espera

Desde la Consejería "se sacan de la manga", además tildando de importante, limitar la participación en los programas especiales de aquellos trabajadores que se han acogido a una jornada reducida.

Pero no contentos con esa arbitrariedad reflejada por escrito, en un párrafo posterior de esa orden, se vuelven más autoritarios y ya no limitan, sino que directamente dicen: "no se autorizará la participación en los programas especiales de lista de espera el personal con jornada reducida".

CESM Tenerife considera discriminatorio y que atenta contra la conciliación familiar esa "prohibición", que además es irresponsable, pues no abundan precisamente los profesionales, en lugar de alentarlos, aprovechan para segregar a los profesionales que piden reducción de jornada para conciliar.

Ante este atropello del SCS, CESM Tenerife pone a disposición de sus afiliadas/os que puedan ver vulnerado su derecho, a que sea valorado cada caso por nuestro servicio jurídico.

También exigimos a los responsables que reflexionen y retiren dicha orden.