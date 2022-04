El Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria utiliza un software pionero en Canarias para el diagnóstico del cáncer pulmonar

Tenerife/ El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, utiliza un software informático para el diagnóstico temprano del cáncer pulmonar, que analiza la información clínica del paciente, obteniendo un diagnóstico de gran fiabilidad. Las doctoras especialistas en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, María Cecilia Martín Fernández de Basoa y María Teresa Concepción Masip, respectivamente adscritas al área de Análisis Clínicos del centro hospitalario, explican el funcionamiento del software denominado Cancer Lung Algorithm Useful for Diagnosis (CLAUDIA), que definen como "una herramienta que obtiene unos resultados de alta fiabilidad, ya que trabaja con los datos clínicos del paciente, los datos bioquímicos, los resultados de los marcadores tumorales y las imágenes radiológicas".



Las especialistas indican que los marcadores tumorales son moléculas que las células cancerosas producen o inducen a su liberación, por lo que permiten conocer la presencia, evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno. "Con estos datos, el software CLAUDIA da una estimación sobre la posibilidad de que el nódulo pulmonar del paciente sea maligno o no, aunque el procedimiento estándar para conocer el tipo de tumor sigue siendo la biopsia", según matizan.

En el protocolo CLAUDIA participa un equipo multidisciplinar formado por los servicios de Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Cirugía Torácica, Medicina Nuclear, Neumología y Radiología.

La doctora Martín Fernández de Basoa subraya que, "además, gracias a la orientación que el algoritmo nos proporciona, el anatomopatólogo puede hacer las pruebas dirigidas a confirmar este diagnóstico, ahorrando un tiempo esencial y resolviendo, en muchos casos, el problema de las biopsias insuficientes. Así mismo, en los pacientes que no den el consentimiento o no sean candidatos a la realización de una biopsia, o en los que se opte por cuidados paliativos, es posible emitir un diagnóstico".

Mediante esta prueba se han diagnosticado a 90 pacientes desde junio de 2021, con una coincidencia en los resultados superior al 53%. El Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria es el único hospital en Canarias que trabaja con esta herramienta, que se ha convertido en rutinaria para los casos de neoplasias pulmonares, una formación anormal de un tejido de carácter tumoral, que crece de forma descontrolada y autónoma.

De esta forma, Concepción Masip añade que "cuando se sospecha de la presencia de un nódulo pulmonar en un paciente, se deriva al Servicio de Neumología, para su estudio poniendo en marcha el protocolo entre el cual se incluye el CLAUDIA. Posteriormente, un Comité de Tumores, compuesto por diferentes especialistas, evaluarán los resultados con el fin de instaurar el tratamiento más apropiado para el tipo de tumor".

