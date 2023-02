El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria realiza un total de 44 trasplantes de córnea en 2022

Tenerife/ Además, los trasplantes hepáticos realizados en La Candelaria crecieron un 21,74 por ciento durante 2022. El servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó durante el pasado año 2022 un total de 44 trasplantes de córnea.



En esencia, este tipo de operaciones se realiza para restaurar la visión de una persona cuya córnea está dañada, además de aliviar el dolor u otros síntomas derivados de enfermedades oculares. Se tratan, en mayor medida, afecciones como malformaciones genéticas, desgarros, cicatrices causadas por infecciones o lesiones previas, úlceras, o complicaciones derivadas de cirugías previas.

Además, este mismo servicio llevó a cabo once trasplantes de escleras en 2022 frente a las seis realizadas el año anterior.

La esclera es el tejido del ojo humano que recubre la mayor parte del mismo y puede verse dañado por diferentes factores. Su intervención se suele dar en casos de desgarros o desprendimientos de la retina, que no se puede solucionar con métodos menos invasivos.

28 trasplantes hepáticos en 2022

El complejo hospitalario hace trasplantes en diferentes áreas médicas, siendo referencia autonómica para el trasplante hepático, creada hace más de 25 años. Durante el pasado año se llevaron a cabo un total de 28, cinco más que en 2021, lo que supone un incremento del 21,74 por ciento en cuanto a trasplantes de hígado.

Tejido osteotendinoso

Asimismo, también se realiza este procedimiento con tejido osteotendinoso (huesos, ligamentos y tendones), al que 32 receptores pudieron acceder en 2022 gracias a los donantes.

Estas intervenciones se emplean en cirugías por pérdida ósea, como traumatismos, intervenciones de recambio de prótesis o tumores en los que es necesaria la extirpación del hueso afectado. Además, es un procedimiento ampliamente indicado debido a la mejora sustancial en la calidad de vida de los receptores.

Agradecimiento

Desde el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, sus equipos de coordinación y trasplantes expresan su agradecimiento a las familias de las personas donantes, sin cuya generosidad no podrían llevar a cabo su labor para salvar la vida, o mejorar su calidad, de los pacientes que se benefician de este tipo de procedimientos.

Cómo hacerse donante

La tarjeta de donante expresa la voluntad de donar pero no tiene valor legal. Por eso, además de solicitar dicha tarjeta, es muy importante que el donante comunique a la familia su deseo para que sea respetado. Esto significa que, en el momento de fallecer, si pudiera ser donante de órganos, la familia va a tener que firmar el consentimiento para proceder a la extracción. La tarjeta se puede conseguir a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y asociaciones de pacientes.

Actualmente, para facilitar la donación de órganos, la persona que desee ser donante puede realizar una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV), un documento que contiene las instrucciones y opciones que deberá respetar el personal sanitario que atienda al otorgante sobre los cuidados y el tratamiento de su salud; las disposiciones respecto al destino de su cuerpo y a la donación de órganos y tejidos; así como las indicaciones de naturaleza ética, moral o religiosa que expresen sus objetivos vitales y valores personales, y que contempla la designación de uno o varios representantes que actuarán como interlocutores de las instrucciones y valores manifestados ante el médico o el equipo sanitario.

