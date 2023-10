Se da la circunstancia de que la víctima, un hombre de 75 años y con escasa movilidad, había retirado el dinero del cajero momentos antes. Todo ello quedó reflejado en la denuncia junto a la descripción física de los presuntos autores y su vestimenta.

Inmediatamente la Guardia Civil recabó la información y los testimonios de las personas que inicialmente le auxiliaron llevándole las pesquisas policiales a realizar un estudio y seguimiento en el lugar de ocurrencia de los hechos, identificando a los presuntos autores llevándose a cabo su detención.

Se da la circunstancia, de que la detenida en el momento de su detención portaba entre sus pertenencias 815 euros dispuestos en los mismos billetes que se habían sustraídos, recuperando la Guardia Civil la totalidad del dinero sustraído dejándolo a disposición judicial como pieza de convicción.

Por todo ello, se realizaron las correspondientes diligencias policiales que fueron puestas en unión de los detenidos a disposición del correspondiente Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario.

CONSEJOS ÚTILES PLAN MAYOR DE SEGURIDAD

El Plan Mayor Seguridad creado por la Guardia Civil, se ofrecen una serie de consejos prácticos, para un mayor bienestar de nuestras personas mayores. Las personas de más edad de nuestra sociedad constituyen un colectivo que debe ser objeto de una especial protección.

Las pautas de conducta que se aconsejan en esta página tienen por objeto la prevención de aquellos actos delictivos que con más frecuencia se cometen contra nuestros mayores.

De ahí que sea tan importante para este colectivo la adopción de estas medidas de prevención en sus actividades del día a día.

En el banco

• Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas, procure memorizarlas. Vigile siempre los alrededores y no saque grandes cantidades de dinero.

• Si es posible, domicilie sus pagos mensuales para evitar salir a la calle con dinero.

• Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, tenga que realizar cobros o pagos de cierta importancia.

En la vía pública

En la calle, camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. Utilice preferentemente bolsos de asa o que no lleven correa.

• Evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones.

• No acepte ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca. Normalmente será una estafa.

En su domicilio

No abra la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. Si no tiene mirilla, instálela.

• Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.

• Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia.

• Identifique a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.